L’annuncio di Figliuolo: «Entro fine settembre 80% della popolazione sarà vaccinato»

«L’obiettivo dichiarato a Marzo di vaccinare l’80% della popolazione over 12 anni, sarà pienamente completato entro il 30 Settembre». A confermarlo il commissario straordinario all’emergenza generale Francesco Paolo Figliuolo. Dopo il calo fisiologico, dovuto alla pausa estiva delle due settimane a cavallo di ferragosto, da ieri il ritmo delle vaccinazioni ha ripreso a buon ritmo. Sono state organizzate giornate dedicate al vaccino senza prenotazione, dando la possibilità di usufruire del vaccino per i fuori regione, sia per chi era in vacanza o chi per lavoro era lontano dalla propria abitazione. Altre iniziative mirate hanno riguardato camper appositamente predisposti per raggiungere le persone nei luoghi di villeggiatura, e la creazione di corsie preferenziali per i giovani e gli sportivi».

Vaccini: in consegna 5,3 mln di dosi Pfizer e Moderna

La campagna vaccinale nazionale potrà contare a partire da domani sulle consegne alle Regioni e Province autonome di vaccini a RNA messaggero, per un totale di oltre 5,3 milioni di dosi di cui oltre 3,7 milioni di Pfizer e oltre 1,6 di Moderna. È quanto rende noto la struttura del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo.