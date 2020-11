L’annuncio del sindaco Gravina: “Da oggi personale a disposizione dell’Asrem per un più efficiente tracciamento”

Il sindaco di Campobasso Roberto Gravina ha annunciato – nella giornata di oggi – un importante passo in avanti sul fronte tracciamento delle catene epidemiologiche, dando seguito a quanto dichiarato nei giorni scorsi. Il comune di Campobasso c’è, e sarà presente in forma attiva con la messa a disposizione di personale per favorire l’Asrem e cercare di dare un supporto per evitare affaticamenti nel sistema. “Nei giorni scorsi – ha spiegato il primo cittadino – avevamo ribadito la volontà della nostra Amministrazione di mettere a disposizione dell’ASREM personale che l’azienda sanitaria poteva utilizzare per potenziare il tracciamento delle catene epidemiologiche, un problema importante emerso in questa seconda fase dell’emergenza nella nostra regione. Ebbene, come già proposto lo scorso marzo, da oggi sono a disposizione di Asrem, n. 3 persone appartenenti al servizio civile, affinché si possa rendere il tracciamento più efficiente e soprattutto più esteso, al fine di limitare ansie e paure nella cittadinanza”.

Il sindaco Gravina ha anche fornito un quadro di come si sta operando nelle scuole cittadine, secondo quando stabilito dalle nuove misure previste. Questo il suo intervento a riguardo. “Il nuovo Dpcm del 3 novembre, oltre ad aver fatto rientrare la nostra regione nella zona gialla ha anche portato delle modifiche sostanziali in alcuni settori come quello dell’organizzazione delle attività scolastiche, aprendo alla DAD al 100% per gli istituti superiori. Inoltre, – ha precisato – come hanno specificato sia il Ministero che la direzione didattica regionale, con la DAD non c’è bisogno di un provvedimento di chiusura della scuola da parte del sindaco ma, qualora lo si ritenesse opportuno, dopo aver sentito Asrem, può farlo lo stesso preside in autonomia, perché le attività didattiche non sono sospese”.