L’anno “d’oro” dell’Italia

di Samuele Guccione

Il 2021 per l’Italia è stato un anno pieno di emozioni e riscatti in molti ambiti, in cui spicca più di tutti lo sport con i molti ori vinti alle Olimpiadi di Tokyo, la finale conquistata da Berrettini a Wimbledon e l’emozionante vittoria degli Europei in finale contro l’Inghilterra a Wembley. Numerosi sono le vittorie portate a casa dai nostri atleti come quella di Lamont Marcell Jacobs, “l’uomo italiano più veloce al mondo” che ha vinto l’oro nei 100 metri entrando nella storia dello sport olimpico, la medaglia d’oro vinta nel salto in alto da Gianmarco Tamberi, che ha fatto particolarmente stupore poiché tornato da un infortunio al legamento deltoideo che l’ha visto fuori dai giochi per un bel po’, l’oro al ciclismo su pista a squadre conquistata da Filippo Ganna, Simone Consonni, Jonathan Milan e Francesco Lamon con tanto di record mondiale e tra i più rilevanti spicca di nuovo l’oro all’atletica nella staffetta 4×100 conquistato da Marcell Jacobs, Eseosa Desalu, Filippo Tortu e Lorenzo Patta. Questi sono solo alcuni degli ori ottenuti dagli italiani nel loro straordinario percorso in questa edizione delle Olimpiadi, senza tralasciare gli innumerevoli podi tra argento e bronzo raggiunti. Non di meno non ci ha fatto emozionare il percorso degli azzurri di Roberto Mancini agli Europei, data sfavorita all’inizio della competizione e dimostratosi invece una squadra forte e unita battendo le big di Europa e vincendo in finale con l’Inghilterra a casa loro, a Wembley, in un’estremante partita conclusasi ai calci di rigore. La coppa europea non tornava in Italia dal 1968, quando fu vinta per la prima volta. Per non far mancare nessuno sport, l’Italia si è fatta sentire anche nella pallavolo con la vittoria degli europei sia per la squadra maschile che per quella femminile. Infine va riconosciuto il talento del tennista Marco Berrettini, primo italiano nella storia ad arrivare in una finale di Wimbledon in 134 anni, purtroppo stroncato dal numero 1 della classifica ATP Novak Djokovic.

Oltre a questi successi, l’Italia nel 2021 si è fatta forte anche in altri campi prevalendo all’Eurovision con la vittoria della rockband dei “Maneskin”, già vincitrice del Festival di Sanremo 2021, e con il successo internazionale del film firmato Pixar e Disney “Luca”, ambientato lungo la costa italiana delle Cinque Terre, in Liguria, e scritto dal candidato premio Oscar Enrico Casarosa.

Il 2021 non è stato un anno facile, con le continue problematiche causate dalla pandemia globale del covid-19 ai servizi sanitari, sociali ed economici. L’Italia ha dimostrato però di avere la forza di reagire, spinta dalla voglia di ripartire e tornare una volta per tutte alla normalità. Anche a queste vittorie e soddisfazioni possiamo vivere momenti di gioia tutti insieme, anche se distanti.