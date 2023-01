L’anno della Polizia stradale di Isernia e Agnone

L’anno appena trascorso, è stato caratterizzato da un pressante impegno per la Polizia Stradale, Specialità della Polizia di Stato, che ha affrontato la ripresa delle attività ed il conseguente aumento del traffico veicolare, dopo le ristrettezze dovute alla pandemia da Covid 19.

Il Compartimento Polizia Stradale “Abruzzo e Molise” ha messo in campo 11.110 pattuglie sulle autostrade A/24 – A/25 e A/14 e 8659 pattuglie sulla viabilità ordinaria.

Più di 37.000 le infrazioni al Codice della Strada accertate complessivamente, di cui 4584 per mancato rispetto dei limiti di velocità o velocità pericolosa, 1870 per mancato uso delle cinture di sicurezza e 1130 per uso di telefonini, smartphone o tablet alla guida; circa 2.200 i controlli ai trasporti professionali.

Il contrasto al fenomeno della guida sotto l’influenza di alcol e droga è stato effettuato attuando servizi mirati, specie nei sabato sera o in giornate di particolare flusso veicolare, controllando con precursori ed etilometri ben 7085 conducenti e sanzionando 420 persone per guida sotto l’effetto di alcool e 71 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Il fenomeno infortunistico sulle autostrade è stato sostanzialmente stabile con 1046 incidenti rilevati nel 2022, contro i 1033 dell’anno precedente: 5 le persone decedute e 163 quelle ferite.

Anche per la viabilità ordinaria di Abruzzo e Molise il trend dell’incidentalità rilevata dalla Polizia Stradale non si discosta da quello dell’anno 2021, ma occorre attendere la pubblicazione dei rapporti Istat relativi alle regioni, per effettuare comparazioni utili, visto che in questa viabilità operano anche altre forze di polizia.

La Sezione Polizia Stradale di Isernia ed il Distaccamento di Agnone, nel 2022 hanno messo in campo 1220 pattuglie sulle principali arterie di collegamento della provincia, ovvero la S.S. 85 Venafrana con la sua variante, la S.S.17 dell’Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico, la S.S. 17 var Isernia-Castel di Sangro, la S.S. 650 Trignina e la S.S. 652 fondo Valle Sangro.

In totale, le infrazioni rilevate nella provincia di Isernia sono state 2564, di cui 249 per il mancato uso delle cinture di sicurezza, 81 per l’utilizzo di smartphone e tablet alla guida e 258 per il superamento dei limiti di velocità.

Le pattuglie hanno inoltre sanzionato 17 persone alla guida sotto effetto di alcool e 3 sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Hanno prestato soccorso a più di 300 utenti della strada in difficoltà.

Per quanto riguarda il fenomeno infortunistico, sono stati 69 gli incidenti rilevati dalle pattuglie della polizia stradale della provincia di Isernia, con 20 persone ferite e 2 decessi.

Sul fronte della prevenzione, la Polizia Stradale non ha risparmiato energie per raggiungere l’obiettivo ambizioso di azzerare il numero delle vittime della strada. Tutti gli utenti della strada, dal pedone, al conducente di monopattino, fino ad arrivare all’autotrasportatore, devono essere consapevoli che solo con condotte corrette si può salvaguardare la vita propria e degli altri.

ICARO, BICISCUOLA, CHIRONE ED ANIA CARES, GUIDA E BASTA, INVERNO IN SICUREZZA E VACANZE SICURE sono solo alcune delle tantissime campagne di educazione stradale con cui la Polizia Stradale diffonde la cultura della guida consapevole.

La parola d’ordine dunque deve essere “prevenzione”, che deve trovare sì applicazione nei vari settori come quello normativo o negli adeguamenti infrastrutturali, ma deve essere anche la spinta propulsiva per una vera e propria rivoluzione culturale che ponga l’individuo e la sua condotta al centro dell’attenzione e lo si consideri il principale artefice del proprio destino.