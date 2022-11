“L’anime a rallegrar”, prima edizione della Festa di San Martino all’Istituto Alberghiero di Vinchiaturo

Grande partecipazione ed entusiasmo da parte degli alunni, dei genitori e degli ospiti presenti all’IPSEOA di Vinchiaturo nel pomeriggio dell’undici novembre. La Festa di San Martino è una ricorrenza che unisce la liturgia cristiana alla tradizione contadina, legata all’apertura delle botti di vino novello, alla chiusura dell’anno agricolo e ai piaceri della buona tavola. In un’ottica di sinergia tra scuola, famiglie e territorio i docenti dell’Alberghiero di Vinchiaturo, con il prezioso supporto della Dirigente Scolastica Anna Paolella, hanno guidato gli alunni nella realizzazione di ricerche e lavori multimediali sul tema delle tradizioni culinarie molisane ed in particolare sulla storia di San Martino, sulle leggende narrate dai loro nonni e sulle tradizioni che caratterizzano i paesi molisani. Gli alunni hanno accolto di buon grado la proposta di organizzare una vera e propria festa e si sono entusiasmati all’idea di esserne i veri protagonisti. Oltre all’aspetto didattico hanno curato in modo impeccabile l’allestimento della sala e la preparazione di tante proposte culinarie rivisitate per un gustoso intrattenimento all’insegna della convivialità: crema di ceci con crostini, polenta con fonduta di caciocavallo, tarallini al vino, torta ubriaca, bruschettina con zucca marinata e l’immancabile “pizza scema”. A dimostrare l’importanza che l’Istituto attribuisce alla collaborazione con le aziende del territorio la presenza di Cantina HERERO, Molino Cofelice e Fattoria Fonte Paolo, che con la presentazione dei propri prodotti di eccellenza hanno arricchito la degustazione e contribuito in maniera importante alla buona riuscita della serata.

