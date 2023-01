L’angelo che ha dedicato la sua vita ai pazienti in difficoltà, tanti auguri Anna!

Auguroni ad una fisioterapista speciale, che ha dedicato tanti anni della sua vita a piccoli pazienti in difficoltà. Sei stata un pilastro per molte persone: pazienti, genitori e se vogliamo dirla tutta anche di molti colleghi. Se per molti sei stata semplicemente un pilastro per alcune oltre ad essere un pilastro sei una persona che e’ rimasta nel cuore. Una di queste persone sono proprio io cara Anna. Ti ho conosciuta da bambina e da allora non te ne sei più andata dalla mia vita anche quando non hai potuto essere più la mia fisioterapista perché anno dopo anno sono cresciuta. Ho condiviso tanto e desidero condividere ancora tanto: a partire dalla seconda corona di alloro e ancora oltre. Forza, coraggio ed ironia che da sempre ti appartengono, devono e dovranno essere la base per condividere ancora molto. Ancora auguroni cara Anna, da Claudia. Ti voglio bene.