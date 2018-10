L’Anas cerca personale per la stagione invernale (IL BANDO)

E’ stato pubblicato dall’Anas l’avviso per la ricerca di personale in vista della stagione invernale. Nello specifico Anas ricerca Operatori Specializzati per le esigenze connesse con la stagione invernale 2018/2019.

La figura professionale ricercata dovrà svolgere le seguenti attività:

– assicurare attività di sgombero neve, di manutenzione, cura e ripristino delle adeguate condizioni del manto stradale e delle pertinenze stradali;

– garantire la circolazione degli autoveicoli e la sicurezza degli utenti della strada durante la prossima stagione invernale.

