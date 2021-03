Lampo Rossetti nel finale: il Campobasso soffre ma riesce ad avere la meglio della Recanatese (1-0)

Tre punti d’oro per il Campobasso, che soffre, annaspa, va a rilento, ma riesce a trovare la zampata con Rossetti a cinque minuti dalla fine. Una vittoria fondamentale nel recupero che consente ai Lupi di tornare a +4 sulla più immediata inseguitrice. Tra infortuni e squalifiche, un

Un primo tempo difficile. Senza Bontà, Vitali, Brenci e Fabriani, Cudini lancia il 2003 Fruscella con Tenkorang a centrocampo. Davanti c’è Cogliati. L’inizio sembra incoraggiante: punizione velenosa di Ladu al 6′ sulla quale Esposito sfiora soltanto, De Chirico respinge con difficoltà. Sortita Recanatese al 13′: ci prova dalla distanza Giaccaglia con la palla abbondantemente alta. Minaccia molto più consistente al 15′, quando da una palla persa da Ladu in mediana va al tiro due volte Titone, fermato da Raccichini prima e da Menna poi. Il Campobasso sembra poco reattivo rispetto ai giallorossi che al 29′ su una nuova ripartenza costringono Raccichini all’uscita a valanga fuori dall’area sul lanciatissimo Pezzotti: il portiere se la cava con un giallo. Un primo tempo difficile, farcito dalla tegola Tenkorang, costretto ad uscire per infortunio al 38′. Scarsa la produzione offensiva, la squadra rossoblù appare poco reattiva e in difficoltà sul ritmo, peraltro non favorita dalle assenze. Dall’altra parte la Recanatese chiude in costante proiezione offensiva la prima frazione, con numerosi cambi di gioco dal lato di Martino – spesso sollecitato – mostrando una buona organizzazione senza rinunciare ad offendere.

Secondo tempo con più spinta. Lupi premiati. Al 5′ lavora bene un pallone Candellori, Vanzan in corsa sbaglia la misura del cross. Il primo squillo dà fiducia ad un Campobasso pericolosissimo al 6′ con Esposito, che dopo un rimpallo fortuito si ritrova a tu per tu con De Chirico scheggiando l’incrocio dei pali a botta sicura sul primo palo. Ancora pericoloso il Lupo al 20′: dai e vai Rossetti-Esposito, quest’ultimo si allunga leggermente il pallone e favorisce l’uscita di De Chirico. Poco oltre la metà del tempo, fuori Ladu, dentro Sbardella, con il Campobasso che passa alla difesa a 3 nel tentativo di dare maggiore ampiezza. Il lampo da tre punti arriva all’85’ su angolo di Esposito, irrompe Rossetti di testa che fa 1-0. Il bomber ex Acireale è ancora decisivo, consentendo ai rossoblù – in difficoltà per larghi tratti – di volare a +4 sulla seconda. le.lo.

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini, Martino (83′ Capuozzo), Vanzan, Ladu (72′ Sbardella), Menna, Dalmazzi, Tenkorang (44’Mancini), Candellori, Cogliati (83’Di Domenicantonio), Esposito, Fruscella (44′ Rossetti). Allenatore: Mirko Cudini

RECANATESE (4-4-2): De Chirico, Togola, Titone (80’Senigagliesi), Sbaffo, Ferrante, Liguori (89’Candidi), Pezzotti, Scognamiglio, Guercio, Giaccaglia (62’Bove), Brunetti (89’Pennacchioni). Allenatore: Giovanni Pagliari

Arbitro: D’Ambrosio Giordano di Collegno

MARCATORE: 85′ Rossetti

Ammoniti: Guercio, Sbaffo, Giaccaglia (R), Vanzan, Martino (C)