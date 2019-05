Lampione prende fuoco lungo via Dante (LE FOTO)

REDAZIONE TERMOLI

L’episodio è avvenuto sotto gli occhi increduli dei tanti automobilisti che quotidianamente utilizzano quella strada per entrare e uscire dal centro di Termoli. Uno dei lampioni che insistono lungo via Dante ha preso fuoco. L’incendio si è verificato nella tarda serata di oggi, 26 maggio, e sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale come mostrano le foto che ci sono state inviate da un nostro lettore. Sicuramente un episodio particolare considerando che quei lampioni dovrebbero essere a Led e quindi difficili da “prendere fuoco”. Non ci sono state conseguenze per le auto in transito né per la circolazione. Via Dante è stata chiusa successivamente all’incendio per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco di Termoli che hanno sedato l’incendio. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Termoli.