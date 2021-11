L’ampio parcheggio di viale Manzoni resta un mistero: deserto ed inutilizzato nonostante gli incentivi (FOTO)

Si trova a pochi passi dal Vecchio Romagnoli, in un punto “strategico” – così come ricordato dall’amministrazione comunale – eppure continua ad essere inutilizzato, al limite dell’abbandono. Stiamo parlando dell’ampio parcheggio di viale Manzoni, subito dopo la biblioteca dell’Ateneo, che già in diverse circostanze aveva attirato le attenzioni dei cittadini e dei consiglieri a Palazzo San Giorgio. Non sono mancate, in tal senso, le iniziative al fine di evitare ingorghi o inflazioni in pienissimo centro, con conseguente valorizzazione del punto di sosta in questione, ma la situazione sembra non cambiare.

Con soli 50 centesimi è possibile sostare per tutto il pomeriggio (fascia oraria 14,30 – 20) ma come si può ben vedere dalle foto scattate pochi minuti fa, nessuno o quasi – nonostante il grosso flusso veicolare – prende in considerazione l’ampia area di sosta di viale Manzoni. Abbonamenti o tagliandi a prezzo ridotto, lanciati dall’assessore alla Mobilità Cretella, non sembrano funzionare: l’area resta ignorata dai più, che preferiscono ad ogni costo spingersi fino alle zone centralissime della città a caccia di un parcheggio, con o senza strisce blu. Qualche timido segnale di risveglio si è invece intravisto nelle ore mattutine, ma è ancora troppo poco per una corretta valorizzazione del luogo.