L’Ampa in prima linea per la protezione del territorio matesino e non solo

BOJANO

Con la firma della convenzione tra Regione Molise e l’A.M.P.A. (Associazione Molise Pubblica Assistenza), con sede a Bojano, si va ulteriormente ad ampliare la fitta attività dell’Associazione. Un passo molto importante per fornire un solido e sostanziale aiuto nella lotta e nella prevenzione degli incendi boschivi. Il presidente, Giuseppe Risi, a tal proposito, ha espresso tutta la sua soddisfazione: «Sono veramente contento della sigla di questa convenzione, un atto non meramente burocratico, ma, un vero e proprio passo verso la salvaguardia del patrimonio boschivo molisano». In prima linea già su molti campi, questo ulteriore tassello amplia notevolmente il suo impegno sociale. Come è risaputo, gli incedi boschivi, specialmente nei periodi estivi, rappresentano una vera e propria piaga. Difatti, oltre che un danno economico di rilevante importanza, gli incedi boschivi in Molise rappresentano un problema anche da un punto di vista turistico.

Oltre a ciò, è da considerare come gli incedi non sono una minaccia solo per le aree boscate, visto che, molto spesso, vanno ad interessare anche aree agricole così come delle zone che sono di interfaccia urbano forestale. Quindi, gli elementi specifici sono molteplici e propongono una tipologia di rischi molto ampia ed estesa. Comunque, l’AMPA di Bojano, come ha sottolineato Giuseppe Risi, è sempre pronta a fornire il sostegno con tutti i suoi associati e mezzi per poter aiutare il territorio molisano, visto che, come è solita fare, sa gettare il proprio cuore e la propria organizzazione oltre ogni ostacolo e difficoltà.

«Un lavoro svolto in piena sinergia – ha aggiunto Risi – che porterà, senza dubbio, benefici al Molise e alle sue bellezze naturalistiche e paesaggistiche». Il presidio del territorio del Matese e regionale, come è stato rimarcato dal presidente dell’AMPA di Bojano «è un qualcosa di imprescindibile. Motivo per cui, la sua attivazione tramite la firma di questa convenzione, porterà benefici e consentirà di dare maggiore lustro alla nostra stupenda e incantevole regione». I volontari dell’AMPA di Bojano, quindi, in conclusione, sono a disposizione dell’autorità preposte; pronti a partire in caso di necessità, come pure per svolgere attività di prevenzione. Un aspetto, quest’ultimo, di grande importanza per evitare che il fuoco possa distruggere il patrimonio boschivo del Molise.