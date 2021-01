L’amore tra Delicata e Fonzo “IN un Paesaggio di Fiabe”

“Italia Nostra” premia i bambini della Scuola d’infanzia CEP NORD

PAOLO GIORDANO

CAMPOBASSO. Nonostante le difficoltà del tragico momento che si sta vivendo, “Italia Nostra” (Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione) non ha voluto rinunciare ad organizzare importanti eventi quali i Concorsi Nazionali. Attraverso essi si realizza il progetto educativo dell’Associazione che “diventa creazione grazie ai contributi dei ragazzi. Dalla scuola primaria, alla scuola secondaria di secondo grado, gli studenti di tutta Italia partecipando ai bandi hanno l’occasione di conoscere meglio i paesaggi dei loro territori e imparare a volergli bene”

Pertanto il 26 gennaio 2021, anche se rigorosamente in modalità on line, si procederà alla premiazione del lavoro realizzato dagli scolari della scuola dell’Infanzia “Giovanni Paolo II – CEP Nord”, dell’Istituto Leopoldo Montini di Campobasso.

“Italia Nostra” ancora una volta ha voluto sostenere e sottolineare il grande, ed entusiastico, lavoro svolto dagli insegnanti e dagli studenti nel portare a compimento i progetti con cui le scuole si iscrivono ai “suoi” concorsi. Durante la premiazione, oltre ai rappresentanti di Italia Nostra, interverranno anche quelli del MIUR e del MiBACT.

Gli alunni campobassani hanno partecipato al concorso “IN un Paesaggio di Fiabe”, ricadente nel progetto educativo nazionale denominato “Il paesaggio nelle fiabe italiane e nel mondo”, proposto da Italia Nostra e dal MIUR e rivolto alle classi della scuola dell’ Infanzia e Primaria degli Istituti scolastici situati nel Meridione d’Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

L’argomento trattato è stata una rivisitazione della storia dell’amore tra Delicata Civerra e Fonzo Mastrangelo: la tragica vicenda dell’infelice passione tra la trinitaria Delicata ed il crociato Fonzo, appartenenti a due fazioni avverse nella Campobasso del 1500.

“Il team delle insegnati ha voluto promuovere nei bambini di cinque anni uno stretto rapporto con le proprie radici storiche, facendo conoscere le leggende legate al proprio territorio e stimolandone la fantasia.”

Al pari di Verona anche nel Capoluogo molisano è ambientato un “Romanzo d’Amore” ma, contrariamente a Romeo e Giulietta, il contesto in cui vissero i nostri innamorati è storicamente reale.

Gli scolari hanno, però, dato un lieto fine alla narrazione permettendo ai due di coronare i loro sogno. Con innegabile lodevole “regia” le docenti hanno amalgamato tutti i principali elementi identitari di Campobasso quali le vetuste case del caratteristico Borgo Antico, le suggestive viuzze, il torrione Terzano, il viale della Rimembranza e non ultimo il Castello Monforte (divenuto la dimora del “principe azzurro” Fonzo), inserendoli nella “scenografia” ed appassionando, in tal modo, i piccoli ai monumenti della loro città.

Per realizzare un PowerPoint i fanciulli hanno svolto laboratori didattici di arti figurative e manuali creando, ad esempio, mediante collage con manipolazione di materiale povero, la torre Terzano e l’antico maniero.

Il percorso educativo svolto ha indirizzato i bimbi verso la conoscenza e l’amore per proprio Patrimonio, sviluppando in loro curiosità e passione per la ricerca, spingendoli a rispettare e raccontare, condividendole, le nozioni acquisite.

Tutto ciò non poteva che meritare un premio “IN un Paesaggio di Fiabe”!