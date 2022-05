L’Amore è una condizione? Un dizionario ci aiuta a capire e ragionare

L’ultimo libro di Nicola Vendittelli, medico psichiatra e psicoterapeuta, scienziato e narratore:

“La condizione amorosa. Dizionario ragionato sull’Amore“

Cos’è l’amore? L’innamoramento, l’infatuazione, la gelosia, il rapporto di coppia, il sesso nel rapporto amoroso. Sono solo alcuni degli aspetti che abbiamo affrontato con il dottor Nicola Vendittelli, medico psichiatra e psicoterapeuta, autore di un saggio che invitiamo a leggere, anche solo a sfogliare, ma con curiostà e desiderio di aprire una finestra su una condizione umana alla quale nessuno sfugge. L’Amore.

“La condizione amorosa. Dizionario ragionato sull’Amore” è il libro, il rifugio letterario in cui il dottor Vendittelli da psicoterapeuta narra e affronta argomenti delicati, di comune interesse, con approccio scientifico ma senza mai tralasciare la componente emotiva.

La narrazione della condizione amorosa attraverso un dizionario ragionato non è cosa semplice, eppure Vendittelli riesce a catturare l’attenzione e la curiosità del lettore che si appresta ad entrare in capitoli e paragrafi che non hanno la velleità di dare risposte certe, ma che offrono l’opportunità di incamminarsi su un percorso di conoscenza.