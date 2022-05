L’amore di Delicata Civerra e Fonzo Mastrangelo tra Storia e Leggenda

Ancora un interessante contributo del caro amico Prof. Arnaldo Brunale per la rubrica settimanale “Alesia e i suoi compagni di viaggio”

La storia dell’uomo è piena di vicende che ne hanno contraddistinto il cammino: dai contrasti politici legati alla conquista del potere alle scoperte che hanno migliorato la sua vita, dagli odi di parte giustificati dalla diversa fede religiosa alle persecuzioni razziali mirate al sopraffacimento di un popolo debole in favore dell’altro più forte, dalle rivalità cittadine legate alla diversa estrazione sociale dei suoi ceti ai contrasti più o meno accentuati fra famiglie per il possesso di beni ereditari e così via fino alla enucleazione di una miriade di altre problematiche che egli stesso si è creato ad arte o che, volontariamente o involontariamente, ha posto al centro delle sue iniziative solo per prevalere sul suo simile o quanto meno per il solo gusto di apparire. Tutto ciò, se nel tempo ha portato degli indubbi benefici a livello di progresso e di emancipazione sociale, dall’altro è stata la causa scatenante di marcate rivalità fra popoli o, quel che è peggio, fra famiglie, spesso sfociate nel sangue. Alcune di queste rivalità si ricollegano ai contrasti tra fazioni politiche scatenatesi nell’ambito della stessa realtà territoriale finendo con il coinvolgere intere famiglie e penalizzando, il più delle volte, le vicende sentimentali tra i giovani delle stesse famiglie rivali. La storia è piena di questi amori travagliati, basti ritornare con la mente alla sofferta storia d’amore tra Renzo Tramaglino e Lucia Mondella, tra Paolo e Francesca, per finire ai più famosi Giulietta e Romeo delle famiglie dei Montecchi e dei Capuleti.

Anche Campobasso annovera nella sua millenaria storia la “leggenda” della triste vicenda di un rapporto sentimentale travagliato: quello tra la crociata Delicata Civerra e il trinitario Fonzo Mastrangelo. Al riguardo, va precisato che il Masciotta, nel volume II sulla Storia del Molise, riferisce erroneamente che

la Delicata Civerra sia appartenuta a famiglia Trinitaria, quando, invece, da fonti di archivio è risaputo che essa avesse la casa all’interno delle mura monfortesche, più precisamente tra piazza dell’Olmo e la via Pennino (dal Latino In pendinium, cioè strada in pendio) e, quindi, facesse parte della Confraternita dei Crociati.

I primi a ricostruire la tormentata odissea di questi romantici personaggi, basandosi su fonti storiche ben precise riscontrabili nei libri parrocchiali della chiesa di San Giorgio ora custoditi nell’archivio parrocchiale della chiesa di San Leonardo, sono stati gli storici Michelangelo Ziccardi e Pasquale Albino. La ricostruzione fatta dallo Ziccardi sullo sfortunato amore tra Delicata e Fonzo, da un punto vista squisitamente storico, si lascia preferire a quella dell’Albino, in quanto rispetta di più il rigore della ricostruzione storica dei fatti; mentre, il contributo dell’Albino, abbondando anche di particolari fantastici, spesso estranei alla vicenda storica, acquista il taglio di un vero e proprio racconto romanzato il cui intreccio contribuisce da sempre ad accendere la fantasia di noi campobassani che abbiamo finito con l’idealizzare questi due personaggi fino a circondarli da un fitto alone di mistero più vicino, appunto, alla leggenda che alla storia.

Nei fatti riportati dai due valenti studiosi di vita campobassana, però, vi è una grossa discordanza circa la morte dei nostri personaggi. Infatti, mentre lo Ziccardi colloca la morte di Fonzo Mastarangelo nel 1549, l’Albino, nel suo “Delicata Civerra. Racconto Patrio” del 1870, la cristallizza nel 1594. Ora, se si prende per buona la data di morte della Delicata Civerra, riportata sui registri anagrafici della parrocchia di S. Giorgio, avvenuta tra il 12 ed il 13 marzo del 1587, e si considera che il Mastrangelo morì in Roma sette anni dopo, bisogna per forza di cosa dare ragione alla tesi dell’Albino, che la fa risalire al 1594, ritenendo erronea quella del 1549 riportata dallo Ziccardi nella sua opera “I Capuuccini in Campobasso o la pace – Cronaca del XVI secolo pubblicata nel 1841” (al riguardo potrebbe trattarsi di anteposizione che riporta erroneamente l’anno prima del decennio). Ad avvalorare la tesi dell’Albino concorre anche la cronaca storica del tempo che riferisce della morte della Delicata

avvenuta immediatamente dopo la pace tra i Crociati ed i Trinitari che, come attesta l’atto notarile redatto dal notaio Amerigo Scalea di Sanseverino, avvenne il 4 marzo del 1587.

Fatta questa doverosa precisazione, va detto che la tragica vicenda dei due giovani ha luogo a Campobasso, probabilmente nel decennio compreso tra il 1570 ed il 1580, proprio negli anni in cui la rivalità tra i Crociati ed i Trinitari raggiunse il suo punto più alto con la drastica conseguenza di vietare i matrimoni fra i giovani appartenenti alle due confraternite.

Campobasso era un piccolo centro abitato contenuto entro le mura monfortesche, abbarbicato sui pendii che portano verso il castello Monforte il cui punto centrale era via Borgo, attuale via Cannavina, anche se aveva cominciato a conoscere una continua e rapida espansione verso il piano, là dove una nuova realtà insediativa stava agglomerandosi attorno ad alcuni punti di riferimento come i monasteri di Santa Maria delle Grazie, attuale Ospedale Civile Cardarelli, di San Francesco, attuale Convitto M. Pagano, di S. Giovanni, attuale convento limitrofo al cimitero, di Pietro Celestino, che sorgeva là dove ora vi è il vecchio mulino Martino, nonché il Convento agostiniano, dove ora si trova la chiesetta di S. Maria della Libera. Via Borgo, da un lato terminava su Largo S. Leonardo, dall’altro confluiva, extra moenia, in una piccola piazza al centro della quale vi era posizionata una fontana; poco distante da questa piazza, non molto discostata dal luogo dove nel 1504 verrà eretta la Cattedrale della Trinità, la confraternita dei Trinitari, detta dei Terrazzani, vi aveva costruito una Caserma per farvi alloggiare i soldati della famiglia Guastalla asservita al principe che governava la città.

Delicata Civerra era una leggiadra fanciulla (alcune fonti orali dicono che fosse una vedovella di circa 28 anni abbastanza facile negli approcci con l’altro sesso) che un giorno di primavera, mentre era affacciata al balcone della sua abitazione, vide passare nella strada sottostante la fiera figura di Fonzo Mastrangelo in sella al suo destriero. Quella visione, così inaspettata, la prese a tal punto che il suo turbamento non passò inosservato agli occhi del giovane cavaliere che, colpito dalla bellezza della ragazza, ne rimase coinvolto in eguale misura.

L’incrociarsi dei loro sguardi fu sufficiente ad entrambi perché si innamorassero perdutamente l’uno dell’altra all’istante. Purtroppo, l’astiosa rivalità fra Crociati e Trinitari, le due Congreghe a cui appartenevano i ragazzi, fece sì che essi dovettero tenere nascosti i loro sentimenti ai rispettivi genitori. L’unica persona alla quale confidarono la loro passione fu Fiorella Siniballo, amica di infanzia della Delicata Civerra, che contribuì a tenere viva quella contrastata relazione adoperandosi come corriere di ambasciate e di lettere d’amore. Gli incontri tra i due innamorati continuarono tra mille stratagemmi fino a quando, un giorno, verso il tramonto, mentre i due giovani conversavano fra di loro, l’una affacciata al suo balcone e l’altro nella strada sottostante, furono scoperti da Andrea, padre della Delicata, proprio mentre Fonzo stava raccogliendo un mazzolino di fiori lanciatole dalla sua amata. La reazione del genitore nei confronti della figlia fu molto veemente, né furono risparmiate minacce di vendetta all’indirizzo del giovane ché, lui Trinitario, aveva osato corteggiare una Crociata. Delicata, pur di rasserenare l’animo del padre gli chiese perdono, senza, tuttavia, ottenere comprensione; anzi, finì con l’inasprire ancor di più la situazione, tanto è vero che, per punizione, fu rinchiusa in una umida stanza dell’antica torre Terzano posta di guardia a ridosso della cinta muraria monfortesca, immediatamente ai piedi della chiesa di San Giorgio, sul lato destro della chiesa di San Bartolemeo per chi si inerpica verso l’erta della sommità ove è posto il castello Monforte.

Come è facile immaginare, l’umidità e l’isolamento della struttura influirono decisamente sullo stato di salute della fanciulla, tanto che in breve si ammalò di tisi. Gli unici conforti che la sostennero in quei momenti così duri furono l’amore per il suo Fonzo e l’amicizia di Fiorella, la sola alla quale fu consentito di farle visita nell’angusto carcere e a cui consegnava di nascosto dei messaggi scritti da portare al suo amore. L’ostinazione con cui il padre di Delicata tenne segregata la figlia fu irremovibile, tanto è vero che nemmeno i tentativi messi in atto dal parroco della chiesa di San Giorgio don Nunzio Civerra, fratello di Andrea e zio della ragazza, servirono a farlo recedere dall’insano proposito. Eppure il parroco era un uomo molto umile e

caritatevole verso tutti, tanto è vero che era amato sia dai Crociati che dai Trinitari. Altrettanto ostinata nel difendere i propri sentimenti fu Delicata che, nonostante la crudezza della sua prigionia e la malattia che la stava consumando giornalmente, rimase irremovibile a qualsiasi tentativo di ripudiare il suo grande amore. Andrea Civerra, visto inutile ogni tentativo di convincere la figlia, le propose, come estrema ratio, di prendere in sposo anche un Trinitario di famiglia nobile purché non fosse Fonzo, nel caso contrario avrebbe continuato a tenerla segregata nell’angusta prigione dove si trovava o, in alternativa, l’avrebbe costretta a prendere il velo monastico. Anche in questo caso la fanciulla si mostrò risoluta alle estreme minacce paterne, dichiarandosi disposta ad accettare qualsiasi punizione pur di non tradire il suo amore. Considerata la risoluta caparbietà della figlia e non volendo mettere in atto da subito quanto le aveva promesso nel caso di un suo ostinato diniego, Andrea volle giocare un’ultima carta ricorrendo ad un’astuta menzogna nel tentativo estremo di scalfire la sua testardaggine: riferì che Fonzo Mastrangelo non le aveva fatto avere più sue notizie, non perché gli fosse impedito di farlo, ma perché era andato via da Campobasso per dirigersi in un’altra città dove aveva chiesto la mano di un’altra donna. Delicata apprese questa notizia con grande dolore fino ad aggravarsi irrimediasbilmente, anche se, in cuor suo era convinta che fosse tutto un tranello di pessimo gusto messo in atto dal padre per convincerla a cancellare dal cuore il suo amato.

Fonzo, appena venne a conoscenza della grave malattia di Delicata e della sua prossima ed ineluttabile morte, fu colpito da una specie di pazzia che gli fece maledire il giorno in cui era nato e la lotta fratricida tra Crociati e Trinitari ritenuta la causa dei loro travagliati tormenti. Non potendo rivedere il suo amore decise di allontanarsi dalla città e di seguire le milizie del feudatario campobassano, impegnato in una campagna di guerra nelle Fiandre. Il desiderio che lo animò fu quello di combattere e di morire pur di non soffrire più per amore; ma, prima di partire, si rivolse a don Nunzio Civerra nell’ultimo, disperato tentativo di convincere Andrea a liberare sua figlia dalla insana punizione a cui l’aveva sottoposta, vista la grave malattia che la stava

uccidendo. Fu tutto inutile, per cui il giovane, dopo aver confidato a don Nunzio tutto l’amore che nutriva per Delicata, gli disse che l’indomani sarebbe partito alla volta delle Fiandre dove avrebbe combattuto nella speranza di trovarvi la morte.

Nel frattempo, l’odio fra i Crociati ed i Trinitari era cresciuto a tal punto che i notabili della città non trovando più sopportabili i gravissimi fatti di sangue che stavano interessando da ormai ottantatre anni Campobasso, fecero venire nella città il frate cappuccino Girolamo da Sorbo affinché riportasse la pace fra le due Congreghe. La pace, come già si è avuto modo di riferire, avvenne il 04 Marzo del 1587 e fu festeggiata solennemente con la celebrazione di settantasette matrimoni fra i componenti delle due fazioni. Solo la Delicata Civerra, ormai irrimediabilmente ammalata, non potette partecipare alla grande gioia dei campobassani e, quindi, coronare il suo sogno d’amore, sposando Fonzo Mastrangelo.

Padre Girolamo da Sorbo, venuto a conoscenza, per bocca di Fiorella Siniballo, della triste storia dei due giovani e della gravissima malattia della Delicata, si diresse a casa della sfortuna fanciulla per confortarla e per chiedere a suo padre di perdonarla, nel mentre, tramite un messo, fece richiamare Fonzo dalle Fiandre affinché potesse riabbracciare la sua amata prima di morire. La sera del 12 Marzo del 1587, Delicata Civerra si aggravò ulteriormente tanto che padre Girolamo da Sorbo le impartì il Sacramento dell’Estrema Unzione. Il giorno successivo a questo pietoso compito, mentre attorno al letto della sfortuna ragazza, vi erano famigliari ed amici che si trovavano lì per confortarla, fece irruzione nella stanza un disperato Fonzo Mastrangelo che, singhiozzando per il dolore, prese la mano della sua mano e le infilò al dito un anello quale pegno del loro eterno amore. Sul volto della ragazza, ormai preda di un mortale pallore, si stampò un breve sorriso di serena pace, poi, prima di esalare l’ultimo respiro, chiese a tutti i presenti di pregare per la sua anima, quindi chiuse gli occhi donandosi al profondo sonno ristoratore dei giusti. Alla morte della sua amata, Fonzo scoppiò in un inconsolabile pianto di disperazione e, mentre piangeva, gridò per tre volte ad alta voce all’indirizzo della sua adorata: “Delicata!, Delicata!, Delicata! Domani il convento avrà un

cappuccino in più!”. Infatti, dopo qualche giorno, il giovane, pazzo per il dolore, si diresse a Roma dove si fece monaco nel Convento dell’Ara Coeli di Roma. Lì morì nel 1589 pianto dai suoi confratelli che erano a conoscenza della amarissima storia d’amore e del suo dramma umano.

Il giorno successivo alla sua morte Delicata Civerra, a quanto pare, fu sepolta nella navata di destra della chiesa di San Giorgio. Lo studioso di cose campobassane Corrado Calori, nella III edizione del suo “La pace tra Crociati e Trinitari”, edito nel 1986 da Grafica C.D.P. s.r.l. Roma, afferma che nel lontano 1955, insieme all’allora Direttore dell’EPT di Campobasso dott. Stefano Ferrara ed al parroco della chiesa di San Leonardo, don Cosimo dell’Omo, ebbe modo di intravedere la tomba della Delicata Civerra nella navata destra della chiesa. Lo stesso Giambattista Masciotta, nel II volume della sua “Storia del Molise, dalle origini ai nostri giorni”, riferendosi alla chiesa di San Giorgio, scrive: “…L’interno è diviso in tre navi, in una delle quali – quella a destra – sorge la modesta tomba di Delicata Civerra”. A conferma ulteriore dell’esistenza del personaggio Delicata, nella chiesa di San Leonardo è conservato un registro civile, appartenuto alla chiesa di San Giorgio, che contiene le annotazioni dei defunti di Campobasso, dal 1514 al 1711. dove, a pagina 90, al rigo VIII, vi è riportata la data della sua morte: + 1587.

Prof. Arnaldo Brunale

Nota Biografica

Prof. Arnaldo Brunale, campobassano doc, laureato in lettere moderne con indirizzo storico; studioso e docente del dialetto e delle tradizioni molisane; autore di poesie in vernacolo e in lingua; vincitore di numerosi concorsi di poesia e narrativa; già ricercatore esterno sugli studi dialettali per l’Università degli Studi di Firenze. Ha pubblicato una serie di scritti riguardanti la storia, il dialetto e i costumi campobassani. Ha in via di pubblicazione il Vocabolario Ragionato del dialetto di Campobasso (dall’italiano al campobassano).