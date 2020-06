L’Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, visita la Capitaneria di Porto di Termoli

Il Comandante generale del corpo delle Capitanerie di Porto accolto dal Capitano Massaro

Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni Pettorino, in data odierna, ha visitato la Capitaneria di Porto di Termoli, accolto dal Capo del Compartimento Marittimo Capitano di Fregata (CP) Francesco MASSARO. Nel corso dell’incontro tenuto con una rappresentanza del personale della Capitaneria e del Titolare della Delegazione di Spiaggia delle Isole Tremiti, l’Ammiraglio ha ringraziato gli uomini e le donne della Capitaneria per il costante ed instancabile impegno che ciascun militare fornisce nel prezioso contributo alla collettività, rappresentando un capillare baluardo di legalità lungo le coste della penisola e punto di riferimento per tutte le categorie imprenditoriali ed il lavoratori che operano sul mare. Il Comandante generale ha poi incontrato negli uffici della Capitaneria di Porto il Presidente del Gruppo di Termoli dell’Associazione Marinai d’Italia, Comandante Giuseppe SACCO ed una rappresentanza dello stesso gruppo ed il Sindaco del Comune di Termoli – Ing. Francesco ROBERTI –, che ha ringraziato per l’attenzione dedicata alla Guardia Costiera nonché per il fattivo e costante supporto sempre fornito. Nel corso della visita, il Comandante MASSARO ha illustrato all’Ammiraglio, le molteplici attività svolte dalla Capitaneria di porto, anche durante la recente emergenza epidemiologica, preannunciando una implementazione della logistica della sede, con lavori che contribuiranno a garantire una maggiore efficienza degli Uffici e di conseguenza un miglior servizio da rendere ai cittadini ed utenti.