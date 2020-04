L’amministrazione comunale di Guardialfiera distribuisce mascherine

Pasqua significa Rinascita: Insieme a questo messaggio di augurio il Sindaco Vincenzo Tozzi, insieme all’Amministrazione comunale di Guardialfiera, ha distribuito mascherine e gel igienizzante a tutta la cittadinanza.

Le mascherine e il gel igienizzante sono state donate da un anonimo a cui va tutto il ringraziamento più sentito, per aver voluto omaggiare il comune di Guardialfiera di tale indispensabile materiale in questo particolare periodo.

L’Amministrazione Comunale di Guardialfiera fin dai primi giorni di criticità ha messo in campo opportune misure di tutela per suoi cittadini, sanificando in primo luogo gli locali comunali e l’edificio scolastico e successivamente tutte le strade del paese. Inoltre ha attivato servizi “Spesa a Domicilio” e “Farmaci a Domicilio “ per permettere ai cittadini di restare a casa e ricevere nel proprio domicilio beni e farmaci. Inoltre ha attivato lo sportello di ascolto “Affrontiamolo insieme” con la dott.ssa Iadarola Gabriella, psicologa clinica e della salute, servizio gratuito per la comunità per prendere insieme consapevolezza dei nostri stati d’animo e gestirli al meglio.

All’interno del paese vi è la Casa famiglia “San Giuseppe” che ospita una ventina di anziani che attualmente si trovano in buone condizioni di salute anche grazie alla premurosa attività di isolamento che è stata subito avviata che ha consentito l’accesso solo ed esclusivamente al personale di assistenza anziani.

Dalla giornata odierna sono stati consegnati anche i primi buoni spesa alle famiglie che in questa circostanza hanno avuto una sospensione o riduzione di reddito.

Il Sindaco raccomanda ancora di rimanere a casa anche per le prossime festività pasquali in modo tale da garantire al più presto il ritorno alla normalità.