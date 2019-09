L’Ama seconda fra le Società al 2°Tofeo Svevia Città di Termoli

REDAZIONE TERMOLI

L’ASD Athletic Club Termoli, in collaborazione con il Comitato FIDAL Molise e con il patrocinio del Comune di Termoli e dell’AVIS di Termoli, ha indetto ed organizzato il “2°Tofeo Svevia Città di Termoli”, gara di corsa su strada a carattere Regionale per le categorie Master – Junior/Promesse/Senior.

La manifestazione, inserita nel calendario Regionale Fidal 2019 e come 8^ tappa del Gran Prix Corri Molise, ha avuto luogo a Termoli (CB) sabato 31 Agosto 2019, con ritrovo degli atleti su Piazza Monumento alle ore 19:30 e partenza alle ore 20:30. La gara si é svolta su di un circuito di 1.800 metri, totalmente chiuso al traffico e misurato da ripetersi 5 volte per un totale di 9 km. È stato allestito un punto rifornimento a 1.800 metri dalla partenza lungo il percorso, per un totale di 5 punti rifornimento.

E’ stata altresì data la possibilità a tutti di partecipare alle manifestazione sportiva attraverso la gara non competitiva sulla distanza km 5,5 (3 giri), oltre ai settori NORDIC WALKING, FITWALKING e WALKING.

A conclusione della gara è stato organizzato, nella zona traguardo, su Corso Nazionale, un ristoro ben assortito. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo circa alle ore 22:00 e sono intervenuti Autorità e sponsor ritenuti dall’organizzazione principali. Si è aggiudicata questa 2^ edizione Ivan Di Mario, della Polisportiva Molise Campobasso, che ha tagliato il traguardo in soli 30′ 37″. Per le donne prima Paola Di Tillo, del Gruppo Sportivo Virtus, giunta dopo 36′ 14″.

Dodici i tesserati dell’Atletica Molise Amatori presenti all’evento, che hanno consentito al team di ottenere il 2° posto nella classifica fra le Società. Ha ottenuto il miglior tempo Michele Libertone, con 40′ 59″, 67° fra i 166 arrivati e 5° nella Categoria SM60.

Sul podio Antonio Marandola, 2° nella Categoria SM70, e Leonardo Manna, 3° nella Categoria SM75.

Hanno contribuito al successo della Società anche Matteo Valente, Massimo Lanese, Pasqualino Pietrarca, Bernardo Cosimi, Alessandro e Vittorio Moffa, Paolo Barone, Bruno Ricciuto e Felicita Iannitto.

Il presidente dell’AMA Franco Pietrunti ringrazia tutti i suoi atleti dando appuntamento alle prossime gare.