L’AMA alla XIX CORRISERNIA- XIX Memorial Maurizio di Placido- XXXII Trofeo Città di Isernia

Il pomeriggio di domenica 1 ottobre 2023 il centro della città di Isernia pullulava di numerosi variopinti atleti appassionati di podismo, non solo di Società molisane, ma molti provenienti da altre regioni.

Circa 200 atleti accorsi nel capoluogo pentro per partecipare alla manifestazione di atletica leggera di corsa su strada, inserita nel Calendario Nazionale FIDAL, nota come Corrisernia, alla sua 19^ edizione.

L’evento sportivo è stato organizzato dalla N.A I. (Nuova Atletica Isernia), in collaborazione con la F.I.D.A.L. ed il Coni, con il patrocinio del Comune di Isernia, della Regione Molise, della Presidenza del Consiglio Regionale e di Sport e Salute.

Gli atleti si sono ritrovati alle ore 15:00 presso il Terminal “Francesco Martino” della Stazione ferroviaria di Isernia per il ritiro dei pettorali ed essere pronti per la partenza, avvenuta alle ore 16:00, in Piazza della Repubblica, con il commento puntuale dello speaker Gennaro Varrella.



La competizione si è svolta su un percorso cittadino chiuso al traffico di 3 km, da ripetere per tre volte, per complessivi 9 km.

L’ha spuntata su tutti Andrea Staffieri, dell’ASD Atletica Venafro, che ha impiegato 31′ 35″, alla media di 3′ 17″/km.

Prima fra le donne Iolanda Fertitti, dell’ASD Free Runners Isernia, con il tempo di 38′ 35″, con un passo di 4′ 01″/km.

Fra i 14 partecipanti dell’Atletica Molise Amatori, il miglior tempo è stato per il giovane Cesare Iademarco, che ha tagliato il traguardo dopo 41’48”.

Sul gradino più alto del podio il veterano Leonardo Manna, ancora una volta 1° nella sua categoria SM 80. In premiazione anche Adalgisa Sprecacenere, 2^ nella categoria SF60 e Antonio Marandola, 3° nella categoria SM75.



Bravi anche Paolo Barone, Enzo Di Blasio, Pasqualino Pietrarca, Annunzio Di Gioia, Bernardo Cosimi, Vittorio Moffa, Sergio Di Nonno, Nicola Iademarco, Michele Mosca e Giovanni Coco.

A margine della manifestazione si sono svolte gare promozionali, quali Corri la Scuola, rivolta ai ragazzi in età scolastica, il “Miglio Donne”, gara ad invito rivolta ad atlete assolute e la gara ” AMERICANA” ad inviti, rivolta ad atleti della categoria Assoluti Maschile.

Un ringraziamento a tutti per la cospicua presenzada dei propri atleti da parte del Presidente dell’AMA Franco Pietrunti, che dà appuntamento alla prossima gara CorriAmoLarino del 7 ottobre, alle ore 18:30 a Larino.

Vittorio Moffa con il grande Leonardo Manna