L’AMA alla “Fuggi a Foggia”

Dopo tre anni di stop forzato per via del Covid19, è tornata di nuovo la corsa podistica “Fuggi a Foggia”, svoltasi domenica 16 aprile lungo le strade cittadine di Foggia con partenza alle ore 9:00 dal Piazzale Campo Coni.



La competizione di corsa su strada sulla distanza dei 10 km è stata affiancata da una manifestazione non competitiva sulla stessa distanza e da una passeggiata amatoriale su di un percorso di 6 km.



L’evento, alla sua seconda edizione, è stato organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “I Podisti di Capitanata” con il patrocinio del Comune di Foggia.



In circa 400 per la seconda edizione della Fuggi a Foggia, inserita nel circuito 2023 di Correre in Puglia, hanno completato il percorso.



L’ha spuntata su tutti, con il tempo di 33′ 21″, Abdelkrim Boumalik, dell’A.S.D. Daunia Running, che ha preceduto Michele d’Italia (33′ 46″) e Matteo Mimma (33′ 48″).

Tra le donne, gradino più alto del podio per Raffaella Filianinno (39′ 39″), dietro di lei la molisana del Gruppo Sportivo Virtus Paola Di Tillo (40′ 05″) e Giulia Parisi (40′ 39″).



All’evento sportivo sono stati presenti anche quattro tesserati per l’Atletica Molise Amatori.

Miglior tempo per Domenico Vinciguerra, che ha tagliato il traguardo dopo 48′ 29″, alla media di 4,51 min/km, piazzandosi al 9° posto della categoria SM65.



Hanno egregiamente portato a termine la loro gara anche Mario Presutti, Sergio Di Nonno e Nicola Iademarco.

Un particolare ringraziamento ai propri iscritti che hanno partecipato alla manifestazione sportiva da parte del Presidente dell’AMA Franco Pietrunti, che dà appuntamento alla prossima gara di domenica 23 aprile a San Giuliano del Sannio, per la 1^ edizione della StraTammaro.