L’Ama alla “DecoColle Marathon”

Dopo due anni di stop dovuti all’emergenza covid-19, è tornata a svolgersi la DecoColle Marathon, gara podistica di 10 km, che si è disputata a Colle Sannita (BN), domenica 29 maggio 2022, con partenza alle ore 10:00. La gara podistica, giunta quest’anno alla sesta edizione, organizzata dalla ProLoco, con il patrocinio del Comune Di Colle Sannita, ha avuto inizio nella cornice del lago di Decorata (frazione di Colle Sannita), per arrivare poi al traguardo, fissato nel centro del borgo sannita. Nel corso degli anni numerosi atleti d’elite nazionali hanno affrontato la kermesse Nell’ultima edizione del 2019, a salire sul gradino più alto del podio è stato il molisano Ivan Di Mario (34’ 09”). La gara, una delle più belle a livello regionale, sia in termini di percorso tecnico, sia per le bellezze ambientali, si è snodata in un percorso unidirezionale: una volta partiti, gli atleti hanno eseguito un giro intorno al lago, per poi attraversare il bosco e salire per circa due km, all’interno della frazione decoratese. Lasciata Decorata, il percorso è diventato pianeggiante, per circa tre km, quando si è ricominciati a salire per 800 metri, toccando il punto più alto della gara (864,6 metri slm) e da qui si è scesi per altri due km, attraversando la parte alta del paese. In ultimo, prima dell’arrivo fissato in piazza Flora, gli atleti hanno affrontato viale Meomartini, entrando in maniera trionfale in piazza Flora, accolti da due ali di folla. Ha tagliato per prima il traguardo Nicola Montanile, della Caivano Runners, dopo soli 33′ 42″, seguito dal molisano Piero Biagio Mignogna, della Runners Termoli. Per il settore femminile si è aggiudicato il gradino più alto Maria Antonietta Fappiano, della A. S. D. Baiano Runners. Fra i circa 150 atleti che hanno completato la gara, anche quattro iscritti alla società molisana Atletica Molise Amatori (AMA). Primi fra questi, Domenico Vinciguerra, che ha completato la sua gara in 47′ 15″, classificandosi 4° nella sua categoria SM 60. A seguire gli altri tre atleti, Bernardo Cosimi, Antonio Marandola e Nicola Iademarco. Un plauso ed un ringraziamento ai propri iscritti da parte del Presidente dell’AMA Franco Pietrunti, che dà appuntamento alle prossime gare in Molise, fra cui il 20° Trofeo San Nicandro, a Venafro, domenica 5 giugno p v , con ritrovo alle ore 17:00 e partenza alle ore 18:30.