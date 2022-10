L’AMA alla 18^ Edizione della Corrisernia, ricordando Antonio Di Gneo

Domenica scorsa, 2 ottobre 2022, ha avuto luogo a Isernia la manifestazione sportiva di atletica leggera di corsa su strada, inserita in Calendario Nazionale FIDAL, denominata 18^ Edizione del “CORRISERNIA“, gara podistica regionale competitiva di km 9, indetta ed organizzata dalla N.A.I. (Nuova Atletica Isernia), in collaborazione con la F.I.D.A.L ed il Coni, con il Patrocinio del Comune di ISERNIA, della Regione Molise, della Presidenza del Consiglio Regionale, di Sport e Salute.



In accordo con la Free Runners Isernia, società nella quale ‘militava’ l’amico Antonio Di Gneo, prematuramente scomparso nei giorni scorsi, la società organizzatrice, la NAI, in segno di cordoglio, oltre ad osservare un minuto di silenzio prima della CorrIsernia, ha posticipato di mezz’ora (dalle 16 alle 16:30) lo start della gara competitiva di 9 km, della non competitiva e della corsa a sei zampe, al fine di consentire ai compagni di squadra e di allenamento di partecipare alle esequie.

La gara si è svolta su un percorso cittadino chiuso al traffico di 3 km da ripetere tre volte, per complessivi 9 km.

Gli oltre cento atleti, molti provenienti anche dalle regioni limitrofe, si sono ritrovati alle ore 15:30 nella Piazza della Repubblica, dove è stato possibile ritirare i pettorali e riscaldare i muscoli per essere pronti alla partenza avvenuta alle ore 16:30.

Oltre alla gara competitiva, sono state previste altre iniziative volte ad avvicinare soprattutto i giovani alla disciplina sportiva del podismo amatoriale.

L’evento, che ha fatto registrare una massiccia presenza di pubblico lungo le strade di Isernia, si è concluso con la classica gara cosiddetta “AMERICANA”, riservata ad atleti assoluti Maschili.



A vincere l’edizione 2022 della Corrisernia è stato Marinelli Giuseppe, della società podistica ASD Montemiletto, che ha completato il percorso in 29′ 29″, alla media di 3′ 16″/km. Al 2° posto, dopo soli 32″, il molisano Mignogna Piero, della RunnersTermoli.

Per le donne l’ha spuntata su tutte Di Bernardo Gabriella, dell’ASD Atletica Isernia, con il crono di 34′ 28″, media 3′ 49″/km.

Fra le numerose società presenti all’evento, non poteva mancare l’Atletica Molise Amatori, con i suoi nove iscritti.

Ha ottenuto il miglior piazzamento, dopo 39′ 39″, media 4′ 24″, Carlozzi Cristiano, piazzatosi 59° nella classifica generale e 11° nella sua categoria SM 45. Sul podio Leonardo Manna, 1° nella Categoria SM 80, Marchetta Vincenzo, 2° nella categoria SM 65, Cosimi Bernardo, 2° nella categoria SM 70, Barone Paolo, 3° nella categoria SM 60, Moffa Vittorio, 3° nella categoria SM 70, Iademarco Nicola, 3° nella categoria SM 65. Bravi anche Valente Matteo e Presutti Mario.

Nella stessa giornata, un altro atleta dell’AMA, Enrico Patete, sempre presente nelle gare di lunga distanza, sia nazionali, che in altri paesi europei, ha concluso la Maratona del Mugello in 4h 45′ 52″.

Il Presidente dell’AMA Franco Pietrunti ringrazia tutti gli atleti che han saputo ben rappresentare la Società nelle varie manifestazioni e dà appuntamento alle prossime gare, confidando sempre in una piu marcata presenza degi iscritti alla Società.