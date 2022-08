L’Ama ai Campionati mondiali della 100km su strada di Berlino

Atletica Molise Amatori

Sono andati in scena nella mattinata di sabato 27 agosto scorso a Barnau, località a nord-est di Berlino, i Campionati Mondiali della 100 km di corsa su strada, manifestazione che ha visto al via anche 18 azzurri (7 donne e 11 uomini).

A vincere, anzi dominare la gara, è stato il giapponese Haruki Okayama che ha completato la sfida in 6h12’10”.

Primo fra gli italiani Marco Menegardi, 34° con 6h 58’43”.

Al femminile l’ha spuntata la francese Floriane Hot che ha tagliato il traguardo in 7h 04′ 03″ .

Buona la prova individuale delle azzurre con Silvia Luna ottava ad un minuto dal primato italiano (7h29’01”).

E fra gli azzurri presenti in Germania anche un rappresentante della società sportiva molisana Atletica Molise Amatori, Pasqualino Pietrarca (nella foto ultimo a destra), che ha concluso la sua gara dopo 12 h 21′ 16″, piazzandosi 7° nella sua categoria SM 55.

Nella stessa giornata, un altro atleta dell’AMA, appassionato di corse sulle lunghe distanze, Enrico Patete, ha partecipato in Basilicata alla 8^ edizione dell’Ultramaratona dei Templari a Banzi (PZ), di 43,5 km, piazzandosi al 4° posto assoluto e sul gradino più alto della sua categoria.

Sempre sabato 27 scorso, questa volta in Molise, e precisamente a Larino (CB), con partenza serale alle 20:30, si è svolta la 1^ edizione della CorriAmo Larino, organizzata dall’A.S.D. Larino Run, in collaborazione con il Comune di Larino, una manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario Regionale FIDAL, gara podistica competitiva di 7.5 km.

Si è aggiudicata questa 1^ edizione il locale Pardo La Serra, della ASD Larino Run, col tempo di 20′ 30″, ad un ritmo pari a 3′ 32″/km.

Prima fra le donne Maria Rosaria Valente, dell’Atletica 85 Faenza, giunta dopo 33′ 54″, ad una media di 4′ 31″/km. Subito dopo la molisane Anna Bornaschella, 34′ 28″ il suo crono, ad una media di 4′ 36″/km.

Fra i circa 70 che hanno tagliato il traguardo, han ben figurato anche quattro atleti dell’AMA.

Miglior tempo per Paolo Barone, 40′ 04″, 3° nella sua categoria SM 60. Ancora una volta sul gradino più alto del podio il veterano Leonardo Manna, 1° nella sua categoria SM 80. Fra i premiati anche Bernardo Cosimi, 2° nella sua categoria SM 70. Ha concluso egregiamente la sua anche l’ottimo Giovanni Coco.

Il Presidente dell’AMA Franco Pietrunti ringrazia tutti gli atleti che ha saputo ben rappresentare la Società nellw carie manifestazioni e dà appuntamento alle prossime gare, confidando semore in una piu marcata presenza degi iscritti alla Società.