L’altra metà del cielo

Il Quotidiano del Molise ha sempre manifestato la massima sensibilità sull’argomento “Femminicidio e violenza di genere”. È stato riservata una vigile attenzione a questa vera e propria piaga sociale che insanguina la nostra società. Società che si ritiene matura e civile ma poi improvvisamente si ritrova a piangere tutte quelle donne vittime di violenze inaudite, alla Arancia Meccanica, per intenderci. Ora che siamo di fronte ad un pericoloso rigurgito di violenza bisogna alzare ulteriormente la guardia altrimenti continueremo ad incontrarci davanti ad una chiesa a piangere per l’ennesima donna brutalmente eliminata da un soggetto che sosteneva di amarla tanto da non poter tollerare di essere lasciato o addirittura sostituito. È deprimente constatare che nonostante tutti gli sforzi, di ordine culturale, politico, sociale, legislativo, non si riesca ad ottenere una riduzione drastica di questo tipo di delitto. Bisogna rilevare che comunque il panorama è desolante in quasi tutta Europa e che l’Italia è in compagnia di Paesi dalle antiche tradizioni democratiche come Gran Bretagna, Francia e Spagna. Tralasciando il resto del Vecchio Continente, puntiamo l’attenzione sul percorso legislativo che ha portato il Belpaese a modernizzare i propri istituti giuridici, eliminando autentici reperti archeologici come la “…punibilità del solo adulterio della moglie e non anche del marito e del concubinato del marito” con una sentenza della Corte Costituzionale del 1968. Dobbiamo tuttavia attendere il 1981 per vedere abrogate le disposizioni sul cosi detto delitto d’ onore. Quanto precede dimostra come fosse radicato in Italia il concetto di società patriarcale, in cui la donna era destinata a recitare un ruolo da comprimaria. Il passare degli anni ha fortunatamente attenuato questa forte connotazione oscurantista e grazie alla forza delle idee innovatrici sostenute da donne intelligenti e testarde oltre che dalle Istituzioni Repubblicane, si è raggiunto un discreto livello di parità. Non totale però, tanto che l’altra metà del cielo è spesso discriminata sui luoghi di lavoro, soprattutto dal punto di vista economico, con retribuzioni più basse e subisce trattamenti offensivi e minacciosi che vanno dalle semplici avance alle vere e proprie intimidazioni, fino agli esiti fatali con episodi che sconvolgono le nostre coscienze, per qualche giorno, fino all’episodio successivo. La società italiana evidentemente sconta ancora una forte impronta “maschilista”; gli omicidi, le violenze verbali, fisiche e soprattutto psicologiche derivano direttamente dalla nostra cultura, dalle nostre tradizioni e da una presunta superiorità del sesso forte, che prevarica la donna nello svolgimento della sua vita quotidiana. Alla violenza sulle mogli, compagne, sorelle, amiche non è possibile dare una catalogazione sociologica, le violenze sono trasversali, non si verificano necessariamente e solo in ambienti degradati o solo in determinate aree geografiche. Ci sono comunque due regioni non ancora affette da questa “epidemia assassina” e sono il Molise e la Valle d’Aosta. Il resto d’Italia vede purtroppo il verificarsi sempre più frequente di efferati episodi di violenza nei confronti delle donne in un insano crescendo di follia omicida.