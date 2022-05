L’altra faccia dei trent’anni dell’autonomia calcistica

di Sergio Genovese

Quando alla metà degli anni ottanta l’indimenticabile Lello Spagnuolo mi chiamò per propormi di svolgere un incarico per il Comitato Provinciale della FIGC, accettai di buon grado pur rendendomi conto che per ogni tipo di incontro formativo bisognava viaggiare su Napoli che era la sede del Comitato Regionale da cui dipendevamo. I viaggi erano continui, l’equipaggio consolidato,( Spagnuolo, Albino, Del Rosso, Toti, Genovese ,D’Elia). Già allora si cominciava a parlare dell’autonomia che il Molise avrebbe dovuto conquistare. Nel mio piccolo, nelle sedi ufficiali, cercavo di dare il mio contributo, ma nell’aria c’era già la disponibilità della FIGC a riconoscere la esigenza del calco molisano come più volte sostenuto dall’ Avv. Michele Pierro allora vice di Antonio Matarrese, dirigente di grande spessore, di cui ancora oggi si avverte la mancanza. Pino Saluppo e il suo gruppo, svolsero al meglio la loro parte. Dopo trent’anni di autonomia è innegabile che il calcio molisano abbia trovato giovamento, anche se negli ultimi tempi si fa sempre più fatica a chiudere i gironi dei vari campionati perché nessuno mette in evidenza che le tasse di iscrizione sono salatissime a qualsiasi livello e le disponibilità sono sempre più ridotte per chi nei nostri piccoli centri cerca di mettere su una squadra che valorizzi anche un aspetto sociale essendo una magnifica occasione di aggregazione. Proprio questa difficoltà di avere il numero giusto di squadre ha indotto chi doveva decidere ad accogliere iscrizioni di Società dalle regioni limitrofe che spesso hanno vinto i campionati eliminando di fatto il privilegio che l’autonomia doveva assicurare. Infine c’è da rimarcare che il Comitato, da ventotto anni, ha sempre la stessa guida. Una egemonia vera e propria che ha inibito la possibilità di poter sperimentare nuove idee, nuove organizzazioni, nuovi slanci di entusiasmo di cui sicuramente il calcio regionale avrebbe potuto beneficiare. Al di là dei meriti del Presidente Di Cristinzi, per fisiologia ,andavano programmati sviluppi nuovi, esigenza questa che rimane forte. Invece si avvertono già le sirene di possibili successioni provenienti da quello stesso gruppo che è nella stanza dei bottoni da quel lontano 1992. Il settore giovanile dopo la decisione dell’allora presidente Abete di non essere più settore autonomo della Federcalcio ,ha sicuramente perso spazi di successo diventando una costola della lega dilettanti. La sua attività si è andata a sommare alle molteplici svolte tra calcio a 5, calcio femminile e tutte le altre del calcio ad 11 con le conseguenze che si possono immaginare. Le società dovrebbero fare un salto di qualità per capire che tre decenni hanno fatto un’epoca e che le epoche iniziano ma poi finiscono altrimenti diventano egemonie che non hanno nulla a che fare con i valori dello sport. Ci sono stati tanti momenti per i quali rivolgere encomio a Piero Di Crisitinzi vedi l’arrivo delle nazionali azzurre, altri invece più opachi che avrebbero meritato un migliore approfondimento. La costruzione della sede regionale senz’altro è il fiore all’occhiello di cui essere orgogliosi mentre ancora tante perplessità produce l’abbandono del centro tecnico federale di Fossalto, nato con gli squilli di tromba ma lasciato in uno stato di avvilente desertificazione.