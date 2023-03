“L’Altra Elena”: riuscita prova di scrittura per una “conversazione in musica” tutta al femminile

Rosanna Carnevale e Andreina Di Girolamo, musiciste, attraverso una vera prova d’autore parlano d’arte e sentimenti prendendo a modello Elena Ciamarra

di Vittoria Todisco

Rosanna Carnevale e Andreina Di Girolamo: la prima scrittrice e pianista, la seconda anche concertista e insegnante di clavicembalo, esecutrici di una “conversazione in musica” dal titolo “L’Altra Elena” che le ha viste protagoniste di una prova d’autore destinata a cambiare il modo in cui solitamente si presenta un libro. Debussy, Fauré, Chopin, Ravel hanno fatto da colonna sonora ad un evento reso “concerto letterario” che si è tenuto all’Alphaville, organizzato dall’INCAS, nell’ambito della Rassegna Teatrale di Autori Molisani.

Nella nostra regione le donne, quelle di talento, fanno fatica a farsi notare a meno che non siano autoreferenziali, così che, spesso, le capacità di cui molte di loro sono dotate, vengono conosciute ed apprezzate fuori degli ambiti regionali, per cui è sempre sorprendente incontrarne qualcuna, figuriamoci due del calibro e la portata di Rosanna Carnevale e Andreina Di Girolamo. C’era stata già occasione di conoscerle grazie ad un incontro ( formulato attraverso tre distinti appuntamenti curati dalla prof. Carmela di Soccio) presso l’Università della Terza Età sul tema: “Mondi e modi della scrittura – nei libri di Rosanna Carnevale” che oltre che scrittrice, pianista, insegnante è, direttore editoriale della Cosmo Iannone Editore. In altra occasione ( i settant’anni di attività della La Scolastica) la storica libreria Battista aveva scelto di celebrare l’avvenimento presentando il primo romanzo di Andreina Di Girolamo “Melodia Op.1”.

Rosanna e Andreina sono amiche dai tempi dell’infanzia. Hanno studiato assieme pianoforte e tra loro intercorre un sensibile affiatamento che genera una straordinaria interazione che le porta a completarsi, senza mai plagiarsi, alimentando un’affinità che ha qualcosa di magico. Il primo romanzo di Andreina nasce da un avvenimento curioso e straordinario allo stesso tempo. Le vengono recapitati dei manoscritti inediti, ritrovati tra le carte di una signora deceduta anni addietro, spartiti di melodie per canto di un musicista, Franco Paolantonio, del tutto sconosciuto di cui nessuno aveva mai sentito parlare. Andreina Di Girolamo mossa da curiosità o “chissà da cos’altro” da buon segugio compie una vera e propria indagine e si imbatte in una delle nostre storie di fine ‘800, così intime, drammatiche e personali da rimanere nascoste nell’antologia del nostro passato emigratorio. Franco Paolantonio, la cui storia è appunto raccontata in “Melodia Op. 1” apparteneva ad una famiglia di musicisti agnonesi che nel 1872 decidono di emigrare in Argentina in cerca di quella fortuna che in patria non riescono ad avere. Franco è figlio di uno dei tre, studia musica in Argentina e presso il San Pietro a Majella di Napoli, riscuote successo ma, a quanto pare, muore suicida a 22 anni. Una vicenda che esce dall’oblio, un musicista di valore riscattato dall’anonimato tanto che ora i suoi spartiti sono reperibili presso il Conservatorio Perosi proprio grazie ad Andreina che trascrive i manoscritti e, insieme a Bernadette Tripodi cura una edizione critica dei brani composti.

Accade più o meno la stessa cosa a Rosanna Carnevale che nel 2015 esordisce con il romanzo “Andante Affettuoso” tradotto l’anno successivo in Francia, dove diventa un piccolo caso letterario, al quale è legata la riscoperta di un altro musicista dimenticato o meglio, semisconosciuto (anche in questo caso la spinta propulsiva per questo straordinario recupero è la passione, la curiosità e la tenacia di Rosanna ) che consentono a che, Giuseppe Maria Marangoni nato a Lugo di Romagna (1866-1945), esca dalle nebbie del passato ed entri a far parte della storia della musica. L’autrice da allora include tra i suoi concerti esibizioni sulle musiche di Marengoni, eseguite in duo con Giuseppe Ettorre primo contrabasso dell’orchestra del Teatro alla Scala. Rosanna Carnevale torna ai lettori nel 2019 con il suo secondo romanzo “In solitudine” e nel 2022 con la raccolta di racconti “Ora pro nobis”. Veniamo così a “L’Altra Elena” a quello che è poi il titolo del concerto letterario e di nuovo ci troviamo al cospetto di due libri che si incrociano sui temi dell’arte e della vita. Si chiamano Elena e sono entrambe pittrici. Elena Araldi è la protagonista del tutto immaginaria del romanzo di Rosanna Carnevale “In solitudine” mentre è reale quella di cui parla Andreina Di Girolamo in “Una bolla di tempo perfetto” ed è Elena Ciamarra. La “conversazione in musica” che va in scena all’Alphaville si colora di melodie di arte, pittura e le autrici pur senza volerlo mettono a nudo la propria anima.

Quella di Andreina non è una biografia della pittrice molisana Elena Ciamarra. L’autrice racconta, invece, le sensazioni provate dall’incontro con questa donna superlativa, fino ad un tempo prima a lei del tutto sconosciuta, che da protagonista ha attraversato tutto il Novecento. La pittrice e musicista Elena Ciamarra (forse anche grazie a Una bolla di tempo perfetto oggi è presente nell’Enciclopedia Treccani) e il suo fascino cattura, rendendola attuale nello stile di vita, moderna, per quella fame di conoscenza che la possedeva. Viva ad oltre quarant’anni dalla morte. Nella casa museo di Torella del Sannio permane l’aurea della sua arte, qualcuno sente ancora il suono del pianoforte anche quando nel castello non c’è nessuno. Una presenza quella dell’Artista che si avverte quasi fosse un respiro che avvolge le stanze che si rincorrono l’una dietro esponendo pareti sulle quali poggiano straordinarie tele e centinaia di libri.

La comunione tra Andreina e Elena Ciamarra è inevitabile al punto da rendere l’autrice il pensiero e la voce stessa dell’Artista. Rosanna attraverso la sua Elena parla di se con la libertà che un’innata propensione alla riservatezza non le consentirebbe. Trasferisce in Elena Araldi i suoi pensieri in un gioco che fa nascondino tra finzione e realtà compiendo riflessioni sulle cose che ama e quelle che teme, il batticuore che ogni musicista prova prima di un concerto, le illusioni e le delusioni patite durante gli anni di insegnamento, il dolore, l’umiliazione che le procura l’artrite che di tanto in tanto la coglie obbligando le sue dita ad allontanarsi dal pianoforte. La sua è una scrittura attenta, profonda, estremamente precisa, minuziosa nelle descrizioni come quando esprime l’affanno che la Araldi prova nel cimentarsi a creare i colori giusti per dar luce ai propri quadri. Entrambe le autrici danno prove di scrittura autentica e magistrale. Ed è così che la serata rivela il raffinatissimo gioco di due scrittrici e musiciste che attraverso “L’Altra Elena” si moltiplicano, si fanno in quattro. Ma non finisce qui perché da quattro finiscono col diventare sei perché in gioco entrano anche Anna Maria Di Pietro, giornalista che ha intervistato la Carnevale e la Di Girolamo e Fatima Farinaccio che ha letto pagine dei due romanzi.