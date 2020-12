L’altra domenica

GENNARO VENTRESCA

Arriva un’altra domenica senza calci d’angolo. Spero l’ultima. Se è vero che domenica prossima il campionato dovrebbe riprendere, aggiornato nel nuovo protocollo. Noi amici del pallone, per colpa del virus stiamo subendo da troppo tempo un sopruso che indigna. Contro il quale c’è poco da fare, se non assistere impotenti mentre la nostra anima suscita sentimenti di ripresa. La gente pensa ai suoi concreti bisogni, ma vorrebbe avere anche un po’ di svago, per liberarsi dei cattivi pensieri e, nel caso specifico, della paura che ci attanaglia da troppi mesi.

***

A ben guardare abbiamo perduto la “maschia sicurezza” di poter fare un solo boccone di qualsiasi avversario. C’è bisogno di ritrovare al più presto le certezze che solo il campo ci può dare. Attenzione a non confondere le cose serie coi calci d’angolo. In questa gabbia che mi sono scelto si parla precipuamente di sport che ha il suo valore sociale e individuale, ma è pur meno pressante delle situazioni di salute ed economiche.

***

Alleggerito dei pensieri della partita domenicale mi sono lasciato rapire dai cambiamenti per i quali mi pongo una immediata domanda: è cambiata la gente o è cambiata la politica? Direi, tutte e due le cose insieme. La gente si è ristretta nel suo particulare per delusione e sfiducia, la politica è diventata una questione per addetti ai lavori e quindi il “loro” particulare. Ed oggi la separazione è completa ed è la crisi che stiamo vivendo.

***

Brutti giorni si preparano se i governanti non conoscono più i pensieri e i bisogni di governati. Conosce, invece, le buone maniere Riccardo Cucchi, il migliore radiocronista di sempre di Tutto il calcio. Riccardo, dopo aver letto le mie Perline di qualche giorno fa che in qualche modo lo riguardavano, ha avuto la “creanza” di inviarmi un cordiale messaggio di ringraziamento. Che oltre a onorarmi mi riporta indietro di qualche lustro. Cioè di quando eravamo giovani e Riccardo, più giovane di me, ancora non era diventato il numero uno.

***

Spesso rimango stupito della sordità di certe persone che sono convinte che ogni cosa le spetti. I politici una volta erano più garbati e soprattutto meno permalosi. Al contrario dei calciatori, sempre pronti alla polemica. In punta di verità non conosco di persona i nostri ragazzi. Non ho neppure rapporti col mister, né tanto meno con direttore sportivo. Si vede che i tempi sono cambiati. Quando non c’erano le conferenze stampa non passava giorno senza una telefonata a Pasinato o Mazzia e di seguito a tutti gli altri. Inoltre, spesso li raggiungevo da Mario, al ristorante, per le interviste televisive o a bordo campo, dopo l’allenamento.

***

Di ascese e cadute sono piene le vite di tutti noi. Specie degli allenatori che qualche anno imbroccano la stagione folgorante e per due o tre stagioni vengono esonerati. Purtroppo le regole dei calci d’angolo sono severe.