L’Alto Molise alle 13,40 su Canale 5: servizio sui Sanniti a Pietrabbondante

Andrà in onda alle 13.40 la puntata della trasmissione televisiva L’Arca di Noè di Canale 5 dedicata alla Riserva della Biosfera MaB UNESCO Alto Molise e in particolare a Pietrabbondante. La giornalista Maria Luisa Cocozza – prima del decreto governativo sul contenimento del coronavirus – ha visitato il Santuario italico di Pietrabbondante, per scoprire l’importanza che avevano i tori nell’antica cultura sannitica, per poi spostarsi nella riserva naturale di Collemeluccio, preziosa custode di biodiversità. Ad accompagnarla nel suo viaggio, l’archeologa Natalia Viscardi dell’associazione Dedalo – Archeologia e Cultura, i sindaci del Comune di Pietrabbondante Antonio Di Pasquo e di San Pietro Avellana, Francesco Lombardi, presidente della Riserva della Biosfera MaB UNESCO Alto Molise.