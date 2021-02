“L’Alternativa c’è”, la Testamento aderisce al nuovo gruppo formato da 12 dissidenti 5 Stelle

«Come ogni settimana sono a Roma per i lavori parlamentari. Non nascondo di provare una certa tristezza nel non poter più sedere tra i banchi riservati al “mio” gruppo del MoVimento Cinque Stelle, ma non ho alcun ripensamento sul mio voto No». Così l’onorevole Rosalba Testamento che aggiunge: «Sento il bisogno di ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino, che hanno compreso il travaglio interiore per quanto accaduto in queste ultime settimane, con la fine del Governo Conte 2 e la formazione del Governo Draghi, e le valide motivazioni che mi hanno imposto di votare NO. Nei giorni precedenti il voto di fiducia ci siamo riuniti più volte con attivisti e portavoce per ascoltare opinioni e stati d’animo, condividere le difficoltà del momento, ma certamente la responsabilità del voto è personale e c’è sempre un prezzo da pagare quando non si cercano alibi per giustificare l’ingiustificabile e si scava dentro sé stessi per ricercare il vero e il giusto. NON avendo dato la FIDUCIA al “Governo Ammucchiata”, mi trovo automaticamente all’opposizione e, anche se espulsa dal gruppo M5S, sono ancora una parlamentare eletta in Molise e continuerò a farmi portavoce delle istanze dei cittadini, a lottare per mantenere alta l’attenzione del Governo sulle gravi problematiche della mia regione, sostenendo il programma del MoVimento Cinque Stelle per il quale nel 2018 sono stata eletta. A tal fine, proprio oggi, con altri 12 colleghi sempre provenienti dal M5S, abbiamo costituito alla Camera dei Deputati una Componente “L’Alternativa c’è” con l’obiettivo di strutturare meglio il nostro lavoro e avere a disposizione strumenti e tempistiche più adeguate a garantire incisività alla nostra attività parlamentare. Eserciteremo dalla nostra Componente un’opposizione costruttiva che mi auguro sia anche da stimolo e da supporto all’attività governativa del M5S».