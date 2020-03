L’Altare di San Giuseppe si sposta sotto casa, l’iniziativa in via Asia

Con l’obiettivo di dare la possibilità a tutti di rendere omaggio al Santo in una delle manifestazioni più sentite di tutta Termoli

E’ da sempre una delle tradizioni che più accomunano Termoli e che quest’anno, complice l’emergenza Covid-19 non è stata effettuata. In via Asia, però, i cittadini si sono adattati e hanno allestito un piccolo Altare di San Giuseppe all’interno dei parcheggi delle palazzine ai civici 22, 24 e 26. Nessun assembramento di persone, per rispettare l’ordinanza emanata dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ma una preghiera che è stata svolta a distanza di sicurezza e ha visto la partecipazione dei residenti che, affacciati ai propri balconi, hanno potuto effettuare una preghiera davanti all’Altare di San Giuseppe. Organizzatrice dell’iniziativa è stata la signora Donata che ha anche recitato il rosario vicino all’Altare. Una iniziativa che ha fatto bene al cuore e all’anima dei residenti di quella zona di Termoli.