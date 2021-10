Lallitto, ‘sindaka’ dalle idee chiare: “Hanno provato a buttarmi giù ma ora avanti tutta”

Prima la fine dell’amministrazione a causa delle dimissioni “dal notaio, in piena notte e in un momento di pandemia” di tre consiglieri di maggioranza e tre di minoranza. Poi la decisione di riprovarci con l’incertezza di tenere alta l’attenzione della popolazione “rispetto ad un progetto politico per il quale era già passato tanto tempo”. E infine la vittoria in un’elezione sofferta ma che gli ha regalato quei 160 voti di scarto che adesso “mi permettono di amministrare con un po’ più di serenità”.

E’ pronta per rimettersi a lavoro Sabrina Lallitto, la sindaka (come ama farsi chiamare) di Casacalenda. La sua, più che una vittoria alle amministrative, è una rivincita contro ‘i poteri forti’ che l’avevano fatta cadere anticipatamente. “Quando dietro ci sono i movimenti politici a cui non sono mai voluta sottostare ti prendi il buono e il cattivo della politica”, afferma contattata al telefono del Quotidiano del Molise ripercorrendo gli ultimi mesi prima delle elezioni.

Dalla caduta della sua amministrazione a causa delle dimissioni di tre dei suoi consiglieri, fino all’incertezza della sua ricandidatura. “Quando a febbraio Mattarella ha deciso che si sarebbe votato ad ottobre e non a maggio ci avevo quasi ripensato perché mantenere l’attenzione della gente su un progetto politico non era facile”. Poi la svolta. “Invece ho avuto la visione della nuova squadra e già dall’inizio dell’estate ho iniziato a contattare le persone che volevo con me ed è stato un parto perché convincere le persone ad amministrare non è facile. Ad oggi amministrare sono solo responsabilità e giudizi della gente e pochissime soddisfazioni perché la macchina burocratica consente di realizzare pochissimi progetti. Invece convincere che questa squadra potrà fare qualcosa di buono era il primo ostacolo: dovevamo rispondere alle aspettative di una comunità delusa”.

Una comunità che ha deciso di darle nuovamente fiducia nonostante “i poteri della politica e dei consiglieri regionali affermati hanno fatto la loro parte muovendo voti e candidando rappresentanti di famiglie numerose che nei Comuni fanno la differenza. Contro di me si è schierato un candidato sindaco che non aveva mai amministrato e la gente ha avuto pochi dubbi. La forbice che si è creata a fine spoglio elettorale ci dà adesso la serenità per poter cominciare ad amministrare sapendo che la gente è dalla nostra parte e questo è importante perché quando si riparte dopo un periodo di commissariamento è come rimettere in moto una macchina che è stata ferma ma so che sarà bello perché la squadra è fatta di persone competenti”.

Se le si chiede quali sono i primi progetti che vuole mettere in campo per Casacalenda, la sindaka non ha alcun dubbio. “La prima cosa è ridare decoro al paese perché la gente sente di vivere in un paese non curato. E poi bisogna far ripartire la macchina amministrativa. Durante il periodo del commissariamento sono andati in pensione anche gli ultimi dipendenti. Adesso il Comune è rimasto solo con due persone e un vigile e così non si va da nessuna parte. E’ necessario attivare nuove assunzioni con quello che la normativa ci consente di fare e poi voglio recuperare i progetti che avevo avviato come sindaco.

Si tratta di progetti che sono stati già finanziati e non ci possiamo permettere il lusso di perdere quei finanziamenti. Una parte della squadra studierà anche le possibilità che ci offre il PNRR e l’Europa perché non possiamo continuare ad aspettare i pochi soldi che arrivano dalla Regione.

Sopra ogni altra cosa però – ha concluso la Lallitto – dobbiamo capire assieme agli altri sindaci del territorio quale è la strada vera che vogliamo imboccare. Se è quella di puntare se un territorio di biologico e di rivalutazione dell’agricoltura o se siamo un posto turistico ed investire verso il turismo incrementando le professionalità che mancano in questo settore”. (Mic. Bev.)