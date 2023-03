La squadra allenata dal mister molisano, il Real San Giuseppe, ha battuto 3 a 1 l’Italservice Pesaro al PalaVesuvio di Napoli. Gioia dei colleghi: “Orgogliosi di lui”

“A nome del Gruppo Regionale A.I.A.C. Molise, rappresento al nostro Socio, Mister Fausto Scarpitti, i complimenti e le felicitazioni per la vittoria della Coppa Italia di Calcio a 5 di Serie A con il suo Real San Giuseppe”.

E’ il messaggio di Stefano Maggiani, presidente regionale dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio – Molise, all’isernino Fausto Scarpitti, allenatore della squadra di calcio a 5 Real San Giuseppe, per la vittoria della Coppa Italia nazionale.

“Un nuovo successo costruito con merito, con competenza e con una attenzione maniacale ad ogni particolare tecnico, tattico, psicologico e organizzativo, questo di costruito da Fausto Scarpitti che rappresenta per noi dell’A.I.A.C. Molise un riferimento importante e ci rende orgogliosi di averlo con noi. Siamo una piccola Regione e partire dal Molise è molto più difficile e complesso rispetto a chi vive ed opera nelle regioni più grandi, ciò nonostante, abbiamo Allenatori eccellenti che con il loro impegno e con la loro professionalità si stanno affermando, aiutandoci a migliorarci e a farci sentire un pò più grandi. I successi dei nostri associati, come quello di Fausto Scarpitti, tra cui ricordiamo anche Marco Sanginario con il CLN CUS Molise, ma anche come quello di Francesco Farina a Barletta lo scorso anno, quello di Mirko Cudini l’anno prima, uniti al lavoro e ai risultati dei nostri Allenatori nelle varie categorie dei Settori Giovanili costituiscono un importante elemento di stimolo per lavorare sempre meglio nella formazione degli allenatori; su questo punto stiamo ancora combattendo molto insieme al C.R. Molise FIGC LND e al S.G.S. affinchè le società che operano nei settori giovanili si avvalgano sempre di allenatori qualificati. Ancora complimenti al nostro Fausto”.