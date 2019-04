L’allegria vince sul maltempo, Pasquetta perfetta

Nasce all’insegna della convivialità, dura una sola giornata e chi la festeggia cerca di non perdere un solo minuto d’allegria. Nonostante il tempo incerto il rito della Pasquetta anche quest’anno si è concretizzato con la caratteristica scampagnata che ha finito per svuotare i centri abitati, preferiti agli spazi all’aperto o case di campagna. Lasagne e carne alla brace per i meglio organizzati, pranzo al sacco per i meno esigenti. Un prato, un fuoco acceso e, perché no, un membro della comitiva che strimpella con la chitarra canzoni di Battisti. Buono il riscontro ottenuto anche dai ristoratori della provincia.

Il rito della Pasquetta è abitudine consolidata nei costumi, eppure la moda di recarsi a fare brevi gite a Pasquetta ha, ancora una volta, un’origine religiosa: insieme all’Angelo, il lunedì successivo la Pasqua si commemora l’incontro dei discepoli con Gesù a Hemmaus, a pochi chilometri da Gerusalemme. Da allora, interpretato e festeggiato come giorno dedicato alla scampagnata, alla passeggiata, appunto, alla gita fuori porta. Una Pasquetta tutto sommato ben assistita dal meto abbastanza clemente. Una gita fuori porta che non ha rovinato il Lunedì dell’Angelo per i più arditi. Ben attrezzati, con furgoni e tendoni per ripararsi dall’eventuale pioggia, consolle per allietare la Pasquetta con musica, vino birra e cibo. Qualcuno si è prodigato già alla vigilia. La scorsa settimana infatti, i ragazzi che hanno deciso di trascorrere la giornata con una scampagnata sulla fondovalle, sono andati a ripulire il luogo scelto dalle erbacce.

Una sistemata generale alla zona per poi divertirsi con auto costruite con fai da te, quad, moto da enduro, palloni… Chi ha deciso di restare in Molise, ne ha approfittato per passare la giornata all’aria aperta. Una testardaggine che neppure il vento e l’avvicinarsi dell’acquazzone hanno scardinato.

C’è poi chi ha deciso di mettersi al sicuro, trascorrendo la giornata al ristorante, in agristurismi o comodamente rifugiandoi in campagna da qualche amico. Per tutti, una sola parola d’ordine: divertimento. Prima di tornare alla realtà quotidiana con il risveglio di questa mattina.

La ricorrenza quest’anno nella nostra regione è stata caratterizzata (come al solito!) da tempo metereologico incerto e variabile. Da qui la scelta sempre più diffusa da parte dei molisani di organizzare la Pasquetta in un locale (che sia un agriturismo o una casa in campagna) invece che all’aperto, per non farsi sorprendere da freddo e pioggia.

Con la crisi economica poi sono sempre di più le famiglie e le comitive che hanno preparato da casa il pranzo al sacco (al sacco perche tra parmigiana e arrosto misto si mangia comunque un sacco di roba): ad aiutare i consumatori nella scelta del menù, oltre alla conoscenza delle ricette tradizionali sono arrivate le novità introdotte dai programmi TV di cucina e dal web, fonti che hanno fornito anche sul tema della Pasqua spunti originali e soprattutto di facile preparazione (e che già trovate “postati” su facebook come vuole la moda del momento).

Parlando invece delle attività che hanno animato il nostro territorio nella festività di ieri, quest’anno alcuni siti storici e musei molisani hanno scelto di restare aperti (per citarne alcuni, il Museo Sannitico di Campobasso, quello Paleolitico ad Isernia e molti castelli sul territorio): non solo a Pasqua, dunque, ma anche ieri c’è stata la possibilità di passare una Pasquetta 2019 diversa ed interessante a dispetto del maltempo.