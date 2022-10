L’allarme dell’Onu: stiamo superando la soglia degli 1,5°

di Marianna Meffe

Ogni anno, per arrivare pronti alla COP, l’agenzia per l’ambiente dell’ONU (la UNEP– UN Environment Program), rilascia un report circa i dati su inquinamento ed emissioni globali.

L’ultimo, rilasciato il 27 ottobre, ci dice chiaramente che siamo sulla rotta per il superamento (certo, non ipotetico) della soglia dei 1.5° di aumento massimo, da sempre considerato come punto di non ritorno.

Addirittura, se gli attuali impegni e le politiche degli stati resteranno invariati, avremo un aumento di 2.8°.

Il report evidenzia anche come, senza nulla togliere alle azioni dei singoli, è la struttura nella quale viviamo e agiamo che deve cambiare: il cambiamento è multilaterale e deve prevedere una trasformazione della società, attraverso innovazioni negli ambiti di produzione dell’energia, industria, trasporti e, soprattutto, nella catena alimentare.

In questo scenario noi dobbiamo essere la domanda che regola l’offerta: il mercato si adeguerà di conseguenza.

È la legge più basilare di qualsiasi atto di compravendita.

cosa dobbiamo chiedere ai governi, quindi?

Impegni seri strutturati in sotto-azioni concrete, trasparenza, leggi ad hoc e il rispetto delle sanzioni previste per gli evasori, piani di riduzione delle emissioni, una maggiore accessibilità a diete più sostenibili, incentivi all’uso delle rinnovabili, investimenti nella ricerca, chiusura delle esistenti aziende problematiche, ragionare con una chiara visione del futuro, affinché i posti persi da un lato siano recuperati nei settori green.

Come farlo? Scendendo nelle piazze, parlandone in tutti i contesti, portando questo argomento su tutte le tavole, comprando da marchi sostenibili. Facendo rumore, che è l’unico modo in cui arriveremo a farci sentire.