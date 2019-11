L’allarme dei sindacati della scuola: in Molise a rischio tre edifici su quattro

Le organizzazioni denunciano anche la carenza di personale docente e Ata

CAMPOBASSO. Per richiamare la massima attenzione e denunciare i rischi a cui è soggetto chi studia e lavora in edifici inadeguati, con organici precari e insufficienti, le Rsu delle scuole del Molise hanno organizzato assemblee sindacali che si sono svolte in tantissime scuole (a Campobasso, Termoli, Isernia, Venafro, Agnone Riccia, Baranello, Montenero, Colli al Volturno, Vinchiaturo) e altre ancora sono state programmate.

«Il quadro che è emerso, denunciato dai lavoratori – si legge in una nota dei sindacati unitari di settore – è sconfortante. Relativamente all’edilizia scolastica, in molti casi si continua a lavorare in scuole insicure, come d’altronde certificato dall’Anagrafe regionale dell’Edilizia scolastica, consultabile sul sito della Regione Molise. Ad oggi, ribadiamo che dei 365 edifici censiti sulla piattaforma, il 73% non risulta adeguato alla normativa antisismica, il 36% è privo della verifica sismica, il 64% è privo del certificato di agibilità – abitabilità; il 42% non ha il certificato di collaudo statico ed il 24% non risulta accatastato. In taluni casi sono presenti barriere architettoniche che impediscono il regolare svolgimento di tutte le attività, con pregiudizio all’integrazione scolastica. Spesso, oltre a risultare inadeguati gli edifici scolastici, i rischi derivano dalla carenza di personale docente ed ATA, in particolare di collaboratori scolastici. In taluni casi, un singolo collaboratore è chiamato a vigilare su un intero piano (o addirittura su un intero plesso) e non riesce a garantire in modo adeguato la vigilanza agli alunni».

Per le organizzazioni, e «lo ribadiamo con forza, la sicurezza è un diritto: occorre mobilitarsi per cambiare la legge, ma già oggi la nota del ministero del 2015, autorizza il Dirigente Scolastico a nominare il supplente nel caso in cui non si riesca a garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni. Ricordiamo che in Molise in 10 anni sono stati tagliati 508 posti ATA, tra cui 328 collaboratori scolastici, mentre i plessi e i punti di erogazione del servizio sono rimasti sostanzialmente gli stessi. Per questa ragione – si conclude nella nota – una prima iniziativa nazionale, sarà la riunione dei direttivi unitari in programma a Roma, al teatro Quirino, mercoledì 20 novembre, a cui prenderanno parte anche le segreterie regionali, in modo da rappresentare le istanze della scuola molisana».