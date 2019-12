L’alimentazione “EcoFood” per prevenire ictus e infarti, stasera “La cucina del cuore”

“La zucca centenaria nella dieta mediterranea”

Tornano le “Cene del Cuore” dell’Associazone EcoFood. Proprio come accaduto l’anno scorso, per la serata inaugurale del nuovo ciclo di eventi la scelta della location è ricaduta sul rinomato Hotel Dora di Pozzilli. Identiche anche le ragioni che hanno ispirato la seconda edizione de “La Zucca Centenaria nella dieta mediterranea”: la sana alimentazione quale valido antidoto contro l’obesità ed il rischio di incorrere in problemi all’apparato cardiocircolatorio.

Come è tristemente noto, infatti, le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte, essendo responsabili del 44% di tutti i decessi. Vita sedentaria, stress e cattive abitudini alimentari sono i maggiori alleati degli “accidenti cardiovascolari”. La prevenzione, quindi, comporta un deciso cambiamento di rotta, specie per quanto concerne l’alimentazione. No al cibo “spazzatura”; si a quegli alimenti sani (e sono davvero tanti) che tutelano la salute del nostro cuore e delle nostre arterie.

Come ampiamente dimostrato da una mole considerevole di studi scientifici, la “dieta mediterranea” può svolgere un ruolo determinante in favore del nostro apparato cardiocircolatorio. Non di meno, altri prodotti della terra poco sconosciuti in Occidente, presentano proprietà organolettiche straordinarie, tali da esercitare un ruolo importante nella tutela del muscolo cardiaco e dei vasi sanguigni. Proprio nell’intento di ribadire tale “messaggio”, il giornalista Angelo Bucci (fondatore dell’Associazione EcoFood) ha inteso riproporre queste iniziative gastronomiche incentrate sulla Dieta Mediterranea, nel caso specifico integrata dalla cosiddetta “Zucca Centenaria” (il Chayote, una cucurbitacea originaria del Sud America).

Ben noti e oggetto di accurati studi scientifici i positivi effetti di questo portentoso ortaggio nella prevenzione dell’arteriosclerosi, dell’ipertensione e del colesterolo. Non di meno, le proprietà terapeutiche della Zucca Centenaria sono tali da esercitare una marcata azione diuretica, antinfiammatoria e di prevenzione verso le patologie tumorali. Valido alleato per la pulizia dei reni (favorisce lo scioglimento dei calcoli renali), la cucurbitacea in questione inoltre può essere inserita anche nelle diete dei diabetici.

Anche in questa occasione, gli chef dell’Hotel Dora di Pozzilli, Adriano Cozzolino e Pino Marino, sapranno deliziare i convenuti con portate impareggiabili nel gusto e nell’aspetto estetico. Determinante per la buona riuscita dell’evento risulterà il contributo della Biologa Nutrizionista Veronica Fatigati, socio della Fondazione della DD Clinic Research Institute. Enunciate le proprietà della Zucca Centenaria, la Dott.ssa Fatigati non mancherà di rimarcare l’importanza della scelta del prodotto stagionale e di filiera corta, fornendo inoltre preziose indicazioni sulla naturale correlazione tra sana alimentazione e longevità. Trattasi degli stessi principi che hanno ispirato la scelta dei prodotti per la cena in questione. Perfino le “esotiche” cucurbitacee provengono da piante coltivate con successo in zona collinare di Pozzilli, nel giardino della “Locanda delle Muse”.

L’appuntamento con “La Zucca Centenaria nella Dieta Mediterranea” è in programma per questa sera, venerdì 6 dicembre, presso l’Hotel Dora di Pozzilli. Si inizia alle ore 20. Per info e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0865.908006 e 338.1048800.