L’Alfano fa tris nel debate: per il terzo anno è tra i migliori otto d’Italia

Il Campionato nazionale giovanile di debate – manifestazione che vede ogni anno al via decine di squadre provenienti dalle scuole di tutta Italia – è giunto quest’anno alla terza edizione, e per la terza volta consecutiva la squadra di debate dell’Alfano di Termoli si è qualificata alla fase finale, cui accedono le 8 migliori squadre del torneo. Dopo il secondo posto di due anni fa ed il terzo posto dello scorso anno, la squadra dell’Alfano (Molon Labè, composta dagli studenti Giulia D’Angelo e Francesco Grisolia – 5ALC, Chiara Caserta e Sofia Cistullo – 4ALC, Christian Pellicciotti – 4CLS e Vincenzo Mastronardi – 3ALC, guidata dal prof. Mario Mascilongo), con 5 vittorie su 6 dibattiti disputati, è giunta anche quest’anno al prestigioso traguardo di disputare le finali nazionali, che si svolgeranno il 27 e 28 maggio prossimi. Il prossimo mese di maggio sarà dunque molto impegnativo per i ragazzi dell’Alfano, impegnati dal 2 al 6 maggio in rappresentanza del Molise nella fase nazionale delle Olimpiadi di debate, e a fine mese, nelle finali del Campionato nazionale. Complimenti e auguri alla squadra dell’Alfano da parte della Dirigente Scolastica Concetta Rita Niro.