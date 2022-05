L’Alfano di Termoli ancora ai vertici del movimento italiano di debate

Anche nell’anno scolastico 2021-22 continuano gli ottimi risultati delle squadre dell’IISS Alfano impegnate nelle competizioni nazionali di debate.

La squadra dell’Istituto, composta dagli studenti Giulia D’Angelo e Francesco Grisolia (4A LC), Simona Angelucci e Sophia Valente (5B LC), e dal coach prof. Mario Mascilongo, ha partecipato alla quinta edizione delle Olimpiadi Nazionali di Debate, svoltesi a Bardonecchia (TO) dal 26 al 30 aprile – per la prima volta di nuovo in presenza dopo due anni di edizioni online – che ha visto la partecipazione di venti squadre, ciascuna in rappresentanza della propria regione, e che da quest’anno è inserita tra i progetti nazionali per la valorizzazione delle eccellenze del MIUR.

La squadra dell’Alfano è giunta quarta al termine della prima fase, si è qualificata per i quarti di finale, dove ha superato il Veneto, accedendo alle semifinali. In semifinale gli studenti dell’Alfano sono stati superati dall’imbattuta selezione dell’Emilia Romagna, che si è poi aggiudicata la manifestazione superando in finale la Lombardia.

Ottimi anche i risultati conseguiti a livello individuale: nella classifica dei migliori oratori del torneo, Sophia Valente si è classificata quarta e Giulia D’Angelo sesta.

Agli studenti va il plauso di tutto l’istituto, in particolare della Dirigente Concetta Rita Niro, che tiene a sottolineare il loro costante e fruttuoso impegno nella fase di preparazione al torneo e il grande valore educativo di queste esperienze.