L’albero di Trivento a “La vita in diretta”

Questo pomeriggio, la popolare trasmissione pomeridiana condotta da Marco Liorni e Francesca Fialdini “La vita in diretta” sarà a Trivento per l’ormai celebre albero di Natale in piazza piazza. Intorno alle 16 si terranno le prove e alle 16.30 circa partirà la diretta televisiva su Rai1.

L’albero di Natale realizzato quest’anno a Trivento è diventato ormai celebre in quanto realizzato interamente all’uncinetto (costituito da circa 1300 granny square) ed ha un’altezza di 6,40 m. Da Siciliaoggi.com a Fanpage.it è stato dichiarato l’albero di Natale più bello del mondo nel 2018. Hanno contribuito alla sua realizzazione circa 100 donne (provenienti da Trivento, paesi limitrofi e altre regioni italiane). Negli ultimi giorni in paese c’è stato un via vai di turisti e curiosi provenienti da tutto il Molise e regioni limitrofe per vederlo e fotografarlo. (foto Mario Di Laudo)