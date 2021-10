L’albero della rinascita dell’Avo Termoli mette radici a Campomarino

Commozione e speranza hanno animato la celebrazione svoltasi domenica 24 ottobre 2021 a Campomarino lido in occasione della XIII edizione della Giornata Nazionale AVO (Associazione Volontari Ospedalieri), promossa in tutta Italia dalla Federavo. La sezione di Termoli dell’AVO ha organizzato una manifestazione dal valore altamente simbolico sotto lo slogan ‘L’albero che resiste rifiorisce’. I volontari ospedalieri, guidati dalla presidente Celeste Vitale, in compagnia del sindaco di Campomarino Piero Donato Silvestri e di un gruppo di cittadini, hanno messo a dimora un albero nel giardino antistante la chiesa di Sant’Anna, ovvero nella zona della Parrocchia che hanno sostenuto durante il periodo estivo, tramite attività di vario genere che hanno dato conforto alle persone in difficoltà. Tutti si sono raccolti intorno all’albero per ricevere la benedizione del parroco, don Guglielmo, e per scoprire una targa ricordo della giornata. In precedenza il sacerdote aveva officiato la Santa Messa, una funzione raccolta e con una liturgia vicina ai principi del volontariato. «I volontari sono sempre pronti a mettere in discussione le proprie tabelle di marcia e a fermarsi per raccogliere i bisogni dell’altro – il commento della presidente AVO Termoli -. Occorre “camminare insieme”, come ha ripetuto più volte Papa Francesco, ascoltando e accogliendo tutti».