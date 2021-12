Un successo mondiale per l’albero all’uncinetto di Trivento. In un articolo su Repubblica gli alberi gemelli nati in Emilia Romagna

L’albero di Natale più imitato in tutto il mondo è made in Molise. Stimo parlando di quello all’uncinetto che dal 2018 (anno in cui apparve per la prima volta a Trivento) troneggia nelle piazze estere più belle. Dal Belgio al Brasile fino ad arrivare alla Svezia.

Trivento capitale mondiale dell’uncinetto

L’albero di Natale di Trivento continua a ‘dettare moda’ con le sue mattonelle quadrate di cotone, ognuna delle quali ha dietro una mano che l’ha tessuta e una storia che la racconta.

L’arte all’uncinetto di Trivento è ormai conosciutissima e apprezzata soprattutto ‘in patria’ dove sono tantissimi gli alberi gemelli all’uncinetto. Dalla Sicilia fino al Piemonte, passando per l’Emilia-Romagna.

L’albero all’uncinetto sbarca anche in Emilia Romagna

L’idea dell’albero eco-sostenibile di Trivento è stata rilanciata anche in un articolo apparso oggi, 13 dicembre, su bologna.repubblica.it a cura di Caterina Giusberti che spiega come l’albero uncinetto sia arrivato anche in Emilia-Romagna.

“L’idea è partita tre anni fa (spiega l’intervistata): “Nel 2019 avevamo visto il video dell’albero che avevano fatto a Trivento, in Molise, che aveva avuto un successo mondiale. Allora abbiamo pensato di copiarle: le abbiamo raggiunte per telefono e ci hanno spiegato come fare.

A quell’epoca eravamo un gruppo di donne, dai 10 ai 70 anni, che si incontravano in parrocchia un paio di volte al mese per imparare il lavoro a maglia”.