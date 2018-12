L’albero all’uncinetto di Trivento dopo i social sbarca in tv a “La vita in diretta”

TRIVENTO

VITTORIO SCARANO

A conclamare il successo dell’albero di Natale ad uncinetto sono state le telecamere della storica trasmissione pomeridiana di Rai1, “La vita in diretta”. Oggi pomeriggio, in collegamento nazionale, l’albero di piazza Fontana è entrato nelle case degli italiani, condividendo con milioni di telespettatori l’emozione del Natale, evocata da questa esemplare ed unica realizzazione fatta di tradizione, passione, di amicizia, voglia di fare e di riscatto. A fare da contorno all’albero, attore protagonista, un gran numero di cittadini e tante esposizioni di artigiani e attività commerciali di prodotti tipici del posto. La parola è stata lasciata alle cosiddette uncinettine, autrici dell’albero, con la sola presenza di un maschio, che hanno spiegato come è nata l’idea, partita da questa estate con il tappeto più lungo del mondo, per poi parlare dei progetti futuri: il programma più ambizioso è quello di far diventare Trivento paese dell’uncinetto. L’albero di natale ad uncinetto, alto 6 metri e con circa 1.300 quadrati chiamati “granny square”, ha avuto un successo planetario, e non è certamente una esagerazione. Il tam tam dei social, poi televisioni e giornali nazionali, reti estere, si sono interessate dell’albero di Trivento, definendolo il più bello di questo Natale 2018. Ma il risultato più importante è quello di aver richiamato un gran numero di visitatori. Non era mai accaduto di assistere ad un flusso di turisti di queste dimensioni, con il picco raggiunto il giorno del 26 dicembre. In tanti, provenienti anche da fuori regione, incuriositi hanno voluto farsi un selfie con sfondo l’albero. Un vero e proprio fenomeno che ha fatto riflettere e convalidare la tesi secondo la quale sono le buone idee a fare la differenza. Ed è anche un messaggio di fiducia per quelle realtà, come Trivento, relegate nella bassa classifica delle aree interne, che cercano da anni di invertire la rotta e di riportare ossigeno all’economia locale. Come è facile intendere, dal clamore dei media al rilancio economico il passaggio non è breve, c’è di mezzo tutta una serie di attività programmate e coordinate, che sappiano mettere a profitto le risorse. Ora la bravura, l’intelligenza, la perspicacia, la creatività, dai fautori di questo grande successo deve passare a chi è deputato alla gestione del territorio, in tutti i livelli istituzionali, passando ai fatti. I tempi sono maturi, le idee pure.