L’Alberghiero di Vinchiaturo riparte in modo “sano e dolce”

VINCHIATURO. Si è concluso il 13 maggio scorso il concorso “Agri for Food Innovation Contest” presso la sede Unimol di Campobasso, con la premiazione delle idee più innovative presentate dagli alunni di diverse scuole. L’Alberghiero di Vinchiaturo ha partecipato al concorsoproponendo alla giuria un dessertinnovativo a base di alimenti innovativi vegetali e funzionali, per clienti “esigenti”. Cinque alunne del quinto anno dell’IPSEOA (Serena Discenza, Mariafrancesca Di Renzo, Giovanna Sallustio, Viktoria Trekla e Martina Vascello), accompagnate dalle docenti di cucina e di Scienza degli Alimenti, Luana Marino e Piera Piacquadio, hanno presentato accuratamente tutte le caratteristiche del loro prodotto. “Tofu cake”, questo il nome del dessert da frigo, è un dolce vegetariano, gluten free e a basso impatto ambientale; appositamente formulato per vegetariani, celiaci, soggetti con sindrome del colon irritabile e intolleranti al lattosio. Gli ingredienti utilizzati (il tofu, il tempeh e il tè matcha) sono funzionali ed innovativi, con caratteristiche nutraceutiche particolarmente ricercate. Il dessert èstato presentato alla giuria in monoporzioni, assemblato direttamente in biopackaging, nello specifico in una confezione di PLA (Acido Polilattico), ottenuto dall’amido di mais, adatto per prodotti da conservare in frigo e che si decompone facilmente in acqua e anidride carbonica. Le alunne hanno ricevuto notevoli apprezzamenti ela menzione speciale per la sensibilità verso le nuove esigenze etiche, emotive e di benessere del consumatore nonché verso la sostenibilità ambientale. La Dott.ssa Antonella Gramazio, Dirigente Scolastico dell’IPSEOA, nell’esprimere gratitudine all’Unimol per aver consentito di esprimere al meglio la professionalità acquisita dalle alunne nel corso degli studi, auspica sempre più momenti di confronto e condivisione tra la Scuola e l’Università. «Il tema trattato nel contest – afferma la Dott.ssa Gramazio – è quanto mai attuale; la salute è un diritto inalienabile e il cibo deve essere fonte di salute, mentre spesso lo è di malattia, per questo già a scuola è indispensabile una formazione che consenta una reale presa di coscienza di tali problematiche». (Gianluca Caiazzo)

