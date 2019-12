L’Alberghiero di Vinchiaturo a Padova per il Concorso CombiGuru

REDAZIONE

Un meritatissimo secondo posto per due studenti dell’Alberghiero di Vinchiaturo, Serena Discenza e AyoubYamoul, selezionati per partecipare alla sfida finale del Concorso CombiGuru, che si è tenuta il 10 dicembre a Padova. L’alberghiero di Vinchiaturo è tra le 130 scuole che hanno aderito all’iniziativa , promossa dall’azienda UNOX, produttrice di forni professionali. Si tratta di una vera e propria competizione tra istituti alberghieri, particolare perché la prima parte della gara si è svolta utilizzando la AppCombiGuru Challenge, attraverso la quale tutti i ragazzi della classe si sono misurati con le loro conoscenze, rispondendo a diversi questionari sull’alimentazione e le tecniche di cucina. Nella seconda parte della gara i due alunni selezionati, in trasferta a Padova, hanno preparato piatti con ingredienti svelati all’ultimo minuto, per essere poi giudicati da una giuria composta da chef “stellati”. L’azienda UNOX produce forni e da anni si è sempre impegnata nel dialogo tra scuole e aziende. Per questo ha ideato un format per tutti gli studenti che frequentano le classi quarte degli istituti alberghieri, che permetta loro di imparare divertendosi e che sia al tempo stesso una prova concreta e stimolante, comparabile in tutto e per tutto alle sfide del mondo del lavoro. Agli studenti è stata data un’ottima occasione per mettersi in luce e migliorare il loro biglietto da visita verso il mondo del lavoro. Si dicono orgogliosi i docenti per l’ottima prova sostenuta dai propri alunni e guardano già alla prossima edizione di CombiGuru.