L’agricoltura sostenibile del mondo che verrà

di Marianna Meffe

“Il nostro pianeta è in fiamme”.

Alzi la mano chi non ha mai sentito questa affermazione. Sembrerebbe una filastrocca, persino un po’ noiosa dopo tutto questo tempo, eppure… è così. Mentre leggi questo articolo, la Terra viene divorata dalle fiamme (interne ed esterne), in una corsa verso l’inferno del caldo crescente che non risparmierà nessuno.

Abbiamo assistito tutti al deprimente spettacolo delle foreste australiane che bruciavano a gennaio 2020 (lo so, sembra una vita fa, eppure è successo quest’anno!)

Tale tendenza verso le alte temperature, continuerà con il progredire del riscaldamento globale, portandosi dietro siccità, incendi, carestie. A causa delle stagioni sempre più secche, laghi già ampliamente sfruttati per la produzione agricola vedranno la loro superficie diminuire drasticamente. Lo scioglimento dei ghiacciai porterà al rallentamento del ciclo vitale dell’acqua e quindi ad una carenza della stessa. Probabilmente una delle più grandi crisi che dovremo affrontare è quella di cui oggi vediamo solo le prime, già sconfortanti, avvisaglie: la crisi idrica.

Il nostro pianeta è in fiamme e non abbiamo abbastanza acqua per domare l’incendio.

L’insieme di tutti questi fattori porterà alla fine del mondo come lo conosciamo oggi; e a risentirne maggiormente sarà un settore che da sempre fa largamente affidamento sull’acqua: l’agricoltura.

Ma ehi, andiamoci piano con il panico.

Il ruolo dell’agricoltura

Il pianeta è malato, è vero. Ma è anche vero che non siamo agli stadi finali: non tutto è scritto, per ora. E come per ogni malattia che si rispetti, ‘prevenire’ è meglio che curare.

E come farlo se non partendo dal primo anello della catena? L’agricoltura, ciò da cui tutto parte e da cui tutto nasce. Eppure, se da un lato questo settore risentirebbe maggiormente delle conseguenze negative dei futuri cambiamenti ambientali, ne è anche il primo fautore.

Non è un mistero che la superficie di terra destinata alle colture sia ormai circa un terzo del totale delle terre emerse e che la deforestazione massiccia per creare nuovi terreni destinati alle colture sia una delle principali cause del surriscaldamento globale.

E alla fine, una larghissima parte di questo cibo, per la cui produzione tante risorse vengono spese, finisce per essere gettato via, fatto marcire, eccetera. Molto viene usato per nutrire le vastissime mandrie di bovini, ovini e altri animali che sovrappopolano le tavole degli onnivori del globo.

Attualmente, quindi, il settore agricolo contribuisce in maniera cruciale e deleteria a determinare i simpatici disastri di cui parlavamo in apertura dell’articolo.

Ambire ad un’agricoltura sostenibile, in linea con le esigenze del mondo che verrà, è il primo passo verso una reale presa di coscienza del problema.

Cosa si può fare

Un’agricoltura sostenibile e tagliata a misura del consumatore consentirebbe di evitare sprechi inutili, in termini di denaro, di combustibile, di lavoro umano, di cibo. Di produrre e raccogliere in base al fabbisogno reale.

Inoltre, sapere di avere a disposizione un certo numero di prodotti potrebbe fungere da incentivo contro i consumi eccessivi e gli sprechi, aiuterebbe insomma a dare una regolata all’alimentazione sconclusionata all’americana tipicamente occidentale.

Ma come si sviluppa un percorso del genere, all’apparenza così complesso?

Beh, le opzioni sono tantissime! Le indagheremo insieme nel corso dei prossimi articoli: si passa dall’agricoltura solidale agli imballaggi riciclabili, dalla permacultura alla raccolta a richiesta, in un vortice di idee green, impetuoso come un vento di libertà.

E se davvero non si può fermare il vento, bisognerà che impariamo a volare con lui: volare lontano dalle catene degli attuali modelli di produzione consumistica, globale e approssimativa che non guardano alle reali esigenze del cliente ma solo a quelle della più generica ed indefinita massa.

Il messaggio da lanciare è: agricoltura sostenibile non vuol dire costi maggiori o maggiori preoccupazioni, ma, al contrario, più opportunità per tutti.

Alcune fonti e articoli interessanti

Come l’agricoltura intensiva contribuisce alla deforestazione – (wisesociety.it)

Spreco alimentare: 1,3 miliardi di tonnellate di cibo finiscono nella spazzatura (authentico-ita.org)