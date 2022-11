L’agonia infinita delle Comunità Montane in attesa di una legge che ne ridefinisca natura e funzioni

Gli enti sovracomunali, in liquidazione dal 2011, costano alla Regione oltre un milione di euro l’anno. Entro dicembre la maggioranza dovrebbe pronunciarsi su una proposta di legge ad hoc. Intanto la Molise Centrale, che ha messo all’asta la sua sede, è titolare delle autorizzazioni dell’impianto di smaltimento rifiuti di Montagano che potrebbe arrivare a saturazione nel 2023

Nelle dichiarazioni programmatiche alla Camera, la nuova premier Giorgia Meloni ha manifestato l’intenzione di “dare aiuto alle comunità montane”, nate nel 1971 con la legge 1102 per la difesa del suolo e per assolvere funzioni sovracomunali. In Molise, gli enti esistenti sono in liquidazione dal 2011 con legge regionale e gestite – di proroga in proroga, l’ultima fino al prossimo 31 dicembre – dai commissari liquidatori Domenico Marinelli (Molise Centrale); Giovancarmine Mancini (Cigno Valle Biferno, Trigno Medio Biferno e Monte Mauro) e Carlo Antonio Perrella (Matese e Fortore Molisano) e costano alla Regione oltre un milione di euro all’anno.

Oltre ad avere ancora un patrimonio immobiliare difficile da piazzare sul mercato, come dimostra il secondo avviso per la cessione della sede della Molise Centrale in contrada Poggio Verde a Ferrazzano, le cui offerte che potranno essere presentate entro le 12 del 14 novembre prossimo su un importo a base d’asta di 900mila euro con l’apertura delle buste il giorno successivo. Lo stesso ente sovracomunale è anche titolare delle autorizzazioni dell’impianto di smaltimento rifiuti di Montagano che serve oltre 50 comuni. Considerando che, nel 2023, la discarica potrebbe arrivare a saturazione, serve una legge regionale che ridefinisca il quadro rispetto a questi enti.

Secondo quanto appreso, il prossimo mese potrebbero esserci novità in proposito considerando che la maggioranza è chiamata ad esprimersi su una proposta di legge giacente in Consiglio regionale che prevederebbe tre nuove “super Comunità Montane” con meno Comuni soci e nuove funzioni, come i servizi per la digitalizzazione. Ma i tempi sono stretti e un nuovo nulla di fatto potrebbe avere conseguenze molto gravi. (adimo)