Lago di Occhito: tra sogno e realtà

Un viaggio alla scoperta dell’incantevole invaso artificiale:

tanto affascinante quanto sottovalutato

di Valeria Pia Iannantuoni e Nicla Maddalena

La Diga di Occhito ha dato origine al più grande lago artificiale d’Italia e il secondo in Europa: il Lago di Occhito. Situato a cavallo tra Molise e Puglia, fu costruito alla fine degli anni ‘50 per far fronte alle esigenze idriche della provincia di Foggia, sbarrando il torrente Fortore all’altezza del comune di Carlantino. Il lago appartiene per metà alla provincia di Foggia e per metà a quella di Campobasso, e segue per 12km il confine tra le due regioni.

Oggi il lago costituisce un sito di notevole rilevanza naturalistica, infatti

lungo le sponde del lago è possibile scoprire un’ambiente naturale creato dall’uomo e un paesaggio di vedute straordinarie, nel quale trascorrere ore all’insegna del relax immersi nella natura.

Il lago e la zona boschiva che lo circonda rappresentano un suggestivo habitat per diverse specie di animali e flora: lungo la zona umida si trova la tipica vegetazione fluviale con boschetti di pioppi e macchia mediterranea. Inoltre, molte sono le specie di rilevante interesse botanico, tra cui importante è la presenza di numerose specie di orchidee selvatiche. La zona costituisce un habitat naturale particolarmente indicato anche per varie specie di mammiferi, in particolare il lupo. Si possono trovare anche molti rettili, insetti, farfalle e uccelli, tra cui numerosi rapaci e uccelli acquatici, oltre a varie specie di pesci ed anfibi presenti nel lago, come carpe e anguille. Il lago, inoltre, è molto pescoso e richiama sempre tanti appassionati di pesca.

Per di più, la zona è servita da varie strutture turistiche. Vi sono agriturismi e ristoranti con vista lago pronti ad ospitare famiglie e amanti della natura, organizzando escursioni e gite a cavallo tra bellezze e profumi dei prodotti locali. Da Carlantino, inoltre, è possibile raggiungere il vicino Monte S. Giovanni, in cui è situato l’omonimo parco archeologico, sede di importanti scavi che hanno riportato alla luce reperti del neolitico, di età romana e del medioevo. Il fascino storico e archeologico del luogo è arricchito dall’ipotesi secondo la quale la famosa battaglia di Canne, che vide Annibale vincitore contro l’esercito romano durante la seconda guerra punica, sia avvenuta qui, in località Ischia Rotonda, attualmente sommersa dalle acque del Fortore al centro del Lago. È anche possibile effettuare visite guidate che prevedono una presentazione della diga di Occhito, con approfondimenti sul funzionamento degli impianti, ed eventualmente, su prenotazione, visita degli stessi.

Queste terre, tuttavia, sono ancora sconosciute a molti italiani e, nonostante la ricchezza del luogo e il grande fascino che esso esercita agli occhi del visitatore, il sito è poco valorizzato. Non è stato infatti ancora elaborato un piano strategico che possa promuovere e incrementare il turismo in quest’area. Tra le varie problematiche che limitano lo sviluppo dell’intera zona, rilevanti sono la mancata manutenzione stradale e la non navigabilità del lago. Ciò impedisce di raggiungere facilmente la maggior parte dei luoghi di interesse e di utilizzare l’invaso per lo sport. Se questi impedimenti fossero arginati, bonificando il territorio e migliorando la condizione della rete stradale, esso potrebbe rappresentare una importante fonte di guadagno per il turismo locale e nazionale.