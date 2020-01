Lago di Guardialfiera, la Regione stanzia 6,5 milioni per valorizzarlo

Sarà data attenzione al progetto sulla Circumlacuale proposto dal raggruppamento di Comuni che ricandono sul bacino

GUARDIALFIERA. Un importante intervento per la valorizzazione turistica del Lago di Guardialfiera è stato adottato dalla Giunta regionale nel corso dell’ultima seduta. Prevede l’attivazione di 6,45 milioni di euro, risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, destinati al ripristino funzionale della percorribilità circumlacuale e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche. In particolare, si fa riferimento al progetto proposto dal raggruppamento costituito dai Comuni di Guardialfiera, capofila, Larino, Casacalenda, Lupara e Palata. La circumlacuale permetterà di ottimizzare le potenzialità del lago in modo del tutto innovativo rispetto al passato con la realizzazione di percorsi, strutture ricettive e di ristorazione, impianti sportivi per un rilancio turistico dell’intera area che gravita intorno al lago e per la creazione di nuove opportunità lavorative.