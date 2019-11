L’Agnonese non si ferma più: terzo successo di fila. Vastogiradi ko a Giulianova

Nel girone F della serie D, Campobasso e Agnonese sorridono, il Vastogiradi un po’ meno dopo la sconfitta per 4-1 sul campo del Real Giulianova che ha comportato l’aggancio in classifica, al settimo posto, proprio da parte dei rossoblù del capoluogo molisano, vittoriosi a loro volta in casa del Chieti (gara giocata sabato, 23 novembre, sul neutro di Ortona). Per gli altomolisani la gara era iniziata nel migliore dei modi con il vantaggio firmato da Nespoli che ha sfruttato al meglio un disimpegno errato della difesa di casa al 24’. Al 35’ il pari su rigore di Suriano che realizza dopo un fallo in area di Lepore. Nella ripresa, ancora Suriano portava in vantaggio i giuliesi , poi Cipriani triplicava il bottino al 23’. Nel finale, tanto per rendere più amara la giornata per i ragazzi di Farina, l’espulsione di Kyeremateng e il successivo 4-1 finale di Fazzini.

Vola, invece, l’Agnonese alla quale basta una prodezza di Acosta (al rientro dopo due giornate di squalifica) per piegare l’Avezzano e conquistare la terza vittoria consecutiva che colloca i granata al sesto posto a solo un punto dalla zona playoff e due avanti alla coppia Campobasso-Vastogirardi con le molisane che, di fatto, si ritrovano tutte in lotta per le prime cinque posizioni.