L’Agnone perde a Vasto e retrocede in Eccellenza

Grande delusione per l’Olympia Agnonese che perde lo spareggio playout di Vasto e retrocede nel campionato di Eccellenza. Un epilogo che lascia tanto amaro in bocca ai tifosi granata, giunti in buon numero all’Aragona. Delude la squadra di Mecomonaco che non riesce quasi mai a rendersi pericolosa dalle parti del portiere abruzzese. Primo tempo abbastanza equilibrato, abruzzesi più pericolosi nella ripresa. A sei minuti dalla fine la “frittata”: fallo laterale approssimativo da parte dell’Olympia, recupera palla Stivaletta che viene affrontato fallosamente da Bisceglia in area. E’ rigore, che trasforma Shiba. Il gol che decide il match e regala la salvezza alla Vastese. Come detto, retrocessione per il team del presidente Colaizzo.