L’affidamento dei servizi alla “PA digitale” è legittimo

«Il Tribunale amministrativo regionale del Molise, con sentenza n. 201 del 31.5.2019, chiarisce la legittimità dell’affidamento dei servizi informatici effettuati in favore della PA Digitale Adriatica Srl. da parte della Regione Molise, ponendo fine alle polemiche impropriamente sollevate nei confronti dell’operatore economico privato». Così in un nota stampa che continua: «Il Tribunale Amministrativo territoriale ha infatti accertato che la Molise Dati non ha alcun diritto di esclusiva nell’esecuzione dei servizi informatici regionali.

Infatti, condividendo le argomentazioni difensive della PA Digitale Adriatica Srl., assistita in giudizio dall’Avvocato Giuliano Di Pardo, il Tribunale ha stabilito che in nessuna delle norme richiamate dalla Molise Dati “può rivenirsi una qualche sorta di esclusiva in favore della Molise Dati nella gestione dei servizi informatici della Regione Molise né la ricorrente, per il fatto stesso di essere una società in house interamente partecipata dalla Regione, potrebbe rivendicare una simile prerogativa obliterando i poteri decisori e gestionali propri dell’ente regionale.

Nella specie, dunque, nulla impediva alla Regione Molise di procedere, da un lato, direttamente con ordine di acquisto al MEPA-in cui, tra l’altro, la ricorrente non risulta presente-e, dall’altro, di revocare il servizio precedentemente affidato alla ricorrente una volta rinvenute sul mercato condizioni più favorevoli e vantaggiose. Del resto, si verte, nel caso che ci occupa, di determine a contrarre ovvero di stipula di contratti- e non di atti di indirizzo e /o di programmazione- che, dunque risultano legittimamente posti in essere dagli organi gestionali dell’ente regionale”.

Pertanto, è confermata la legittimità dell’operato della Regione Molise che, come avvenuto per l’affidamento disposto in favore della PA Digitale Adriatica Srl., può legittimamente ricorrere al mercato mediante procedura di gara, senza dover obbligatoriamente affidare i servizi alla Molise Dati.

Ciò a maggior ragione nel caso in cui, come quello oggetto della contesa richiamata, la Regione Molise abbia effettuato approfondita attività istruttoria volta a verificare la maggiore economicità ed efficienza dell’affidamento all’esterno».